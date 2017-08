DELFI VIDEO | Rait Rikberg: homses mängus on tähtis alguses hästi minema saada

Eesti võrkpallikoondise libero Rait Rikberg peab homset EM-finaalturniiri avavastast Soomet meiega täiesti võrdseks vastaseks. Kui Eestil esimesest punktist peale mäng sujuma hakkab, on piltlikult öeldes pool võitu juba käes.

"Eks homme ole mõlemal võistkonnal väike närv sees. Hästi palju oleneb, kumb paremini alguses minema saab ja oma asjadest kinni hoiab. Arvan, et vastamisi on kaks võrdset võistkonda ja tuleb vinge lahing!" ütles Rikberg Delfile ja Eesti Päevalehele.

Eile läbi äikesepilve Gdanskis maandunud koondis on kuurortlinna Sopoti külje all asuval Ergo Arenal, mis mahutab 15 000 pealtvaatajat, teinud juba kaks trenni, homme hommikul ootab veel kolmaski. Saalist räägivad kõik seda oma silmaga näinud inimesed ülivõrretes. Nii ka Rikberg: "Hall on väga vinge. Usun, et nii meil kui ka kõikidel on homme tõeline sporditunne sees."

Eesti ja Soome peavad EM-i A-alagurpi avamängu homme Eesti aja järgi kell 18.30. Meie alagruppi kuuluvad veel Serbia ja Poola. Alagrupi võitja pääseb otse veerandfinaali, kolmanda koha omanik püüab veerandfinaali pääset play-off'ist, kus vastaseks tuleb C-alagrupi teine meeskond ehk siis kas Venemaa, Bulgaaria, Sloveenia või Hispaania.

Seega on mäng Soomega meile tõenäoliselt võtmetähtsusega. Kas selline mängugraafik on Eestile hea või halb, saab Rikbergi sõnul öelda alles homme õhtul, kuid üks on selge: väsimuse taha kumbki meeskond homme pugeda ei saa.

