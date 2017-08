DELFI VIDEO POOLAST | Võrkpalluritele hümni laulnud Ivo Linna: mina ei ütleks, et Eesti kaotas

Eesti võrkpallikoondist ja fänne Gdanskis EM-i avamängul Soome vastu hümnilaulmise ja vaheajakontserdiga üllatanud Ivo Linna naaseb Poolast koju eriliste emotsioonidega.

Linna arvas isegi, et laulab ERGO Arenal vaid hümni, kuid võrkpalliliidu avalike suhete juhi Toomas Vara kihutusel astus ta lavale ka pärast teist geimi kümneminutilisel vaheajal. "Eestlane olen ja eestlaseks jään" kõlas suures hallis veel siis, kui mängijad 0:2 kaotusseisust riietusruumi siirdusid.

"See oli täiesti eriline tunne. Mina oma nõrga sulega ei oskakski kirjutada, mida tähendab nii suurel võistlusel kodumaa hümni laulmine. Seda saad võibolla kord elus kogeda. Tunnistan, et ei ole tükk aega nii palju pabistanud. See oli uskumatu, harras, õilis, üllas ja kaunis tunne. See panebki hinge helisema," rääkis armastatud laulja Delfile ja Eesti Päevalehele.

Pärast mängu siirdus Linna kontserti andma Eesti ametlikule fännialale, kuhu hoolimata 2:3 kaotatud mängust kogunesid "minilaulupeole" sajad eestlased. Kõlasid kõik Iffi paremad palad alates isamaalistest lauludest, "Oma saarest", "Julgest laulust" lõpetades tänavuseks Eesti Lauluks kirjutatud "Suure Loteriiga".

Uurisime, kui keeruline on pärast kaotust uuesti fännide ette astuda. "Mina ei ütleks, et see oli kaotus," parandas Linna kõigepealt küsijat. "Kuulsime enne mängu arvamisi, et soomlased on nii kõvad ja meie omad saavad nulliga. Tegelikult oli mäng kibe. Spordis on õnnel oluline roll - kui su närvid peavad vastu ja vigu on vähem, siis on kõik korras. Arvan, et meie omad andsid nii kõva lahingu, et siin pole midagi häbeneda."

Vaata pikemat intervjuud Ivo Linnaga videost!