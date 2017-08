DELFI VIDEO POOLAST | Kultuuriminister tunnistas üles, et piilus Paavo Järvi kontserdi ajal Delfi võrkpalliblogi

Seal, kus on suured spordisündmused, on harilikult kohal ka Eesti kultuuriminister Indrek Saar. Olgu need olümpiamängud, Euroopa meistrivõistlused korvpallis Lätis või võrkpalli EM Poolas.

Nagu kaks aastat tagasi Itaalias, on Saar ka seekord tiitlivõistlustel võrkpallikoondist toetamas. Ta vaatas saatjaskonnaga üleeile Eesti - Serbia mängu ning elab täna kaasa otsustavale alagrupimängule Poolaga. Kuigi minister esimest Soome mängu kohapeal ei näinud, oli ta sellegi matši käiguga jooksvalt kursis. "Piinlik tunnistada, piilusin telefoni vahendusel kontserdi (Eesti Festivaliorkestri kontsert Läänemere Festivalil Stockholmis - toim) vahelt. Loodan, et kontserdikorraldajad annavad mulle andeks. Aga see oli selline hetk, kus ei raatsinud kuidagi mitte kursis hoida, kuidas meie omadel läheb. Matš oli ju ka väga dramaatiline. Kõvad mängud on olnud!" rääkis Saar Delfile ja Eesti Päevalehele. Kultuuriministri Poola visiidi hulka kuuluvad ka muud toimetamised. Eile avas Saar koostöös Läänemere Kunsti Keskusega ühes Gdanski kirikus Arvo Pärdile pühendatud näituse. Täna külastatakse maailmas ainulaadset Euroopa Solidaarsuse Keskust ning homme viivad töökohustused Saare edasi Varssavisse. Intervjuus Indrek Saarega puudutasime ka võrkpallikoondise toetamise teemat valitsuse tasandil ja palusime ennustada tänase Eesti - Poola matši tulemust. Vaata videot!