DELFI VIDEO POOLAST | Kert Toobal: fännid lähevad siit EM-ilt koju medaliga

Võrkpallikoondise kapten Kert Toobal riputas kõikidele EM-ile sõitnud Eesti fännidele kaela sümboolse medali. Turniir on küll meie jaoks läbi, kuid parajalt furoori suutsime siiski tekitada.

"Fännid lähevad siit EM-ilt kindlasti koju medaliga. Nad tekitasid kõvasti kahinat-sahinat igal pool meedias. See suhe, mis meil on, on eriline. See ei teki tühja koha pealt," rääkis Toobal pärast 0:3 kaotust Poolale.

"Inimesed ei võta sellist teekonda ette mingisuguses lootuses, et Poolas on jube äge. Nad tulid saama emotsiooni. Loodan väga, et nad seda ka said. Suur-suur aitäh! Ainult üheskoos saame edasi minna. Loodan, et sinna, kus selline grupp on tekkinud, tuleb inimesi ainult juurde."

Küsimusele, mis Eesti ja Poola suurim erinevus täna oli, vastas Toobal: "Poola on maailmameister. Poola on Euroopa meister. Eestil on EM-ilt 11. koht. See ütleb nii mõndagi. Aga mul on hea meel, et me oleme heas mõttes nii ülbed, et me tahame Poolat võita. Me liigume õiges suunas ja teeme õiget asja. Peame lihtsalt rohkem selliste meeskondade vastu mängima, samasuguses stressiolukorras, kus on palju pingeid. Küll see hakkab ükskord ka meie kasuks pöörduma."