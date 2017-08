DELFI VIDEO POOLAST | Eesti fänniala püsti pannud Lauri Kasper baariomanike "moosimisest": kaks Vana Tallinnat tegid töö ära

Eesti võrkpallifännide kogunemiskoht EM-finaalturniiriks Gdanskis valiti välja juba veebruarikuus. Ettevõtmise eest vastutav isik Lauri Kasper rääkis Delfile, et omanike ära rääkimiseks polnud vaja lehvitada suuri rahapakke, piisas vaid kahest pudelist Vana Tallinnast.

Laurile sai fännibaasiks sobivat paika leides ruttu selgeks, et ERGO Arenast 900 meetri kaugusel asuv Wielki Stoly bistroo on eestlastele ideaalne paik. Kohe alustati koha omanikega läbirääkimisi, mis väga pikaks ei kujunenud.

"Eks neid tuli ikka moosida. August on Sopotis ja Gdanskis väga hea turismikuu. Tuhat fänni ei ole nende jaoks argument. Alguses taheti ikka renti ja kõike muud. Aga meil õnnestus kuidagi ühine keel leida. Tuleb tunnistada, et kaks pudelit Vana Tallinnat aitasid väga hästi," rääkis ta.

Lauri on ka see mees, kellele omanikud selle nädala jooksul kõiksugu pretensioonid esitavad, kui selleks vajadus tuleb. Tal endal konkreetseid hirme sellega seoses pole. "Kõige olulisem on see, et kõik need fännid ilusti Eestisse tagasi jõuaks ja kellegagi midagi ei juhtuks," ütles ta.

"Loomulikult tahaks ka, et koondisel läheks hästi. Tahan, et iga fänn võiks hiljem öelda, et meie taha ei jäänud küll midagi."

Vaata, milline melu käis Eesti fännialas kolm tundi enne EM-i avamängu algust! Eesti - Soome kohtuvad ERGO Arenal Eesti aja järgi kell 18.30. Delfi teeb kohtumisest otseblogi.