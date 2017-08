DELFI VIDEO | Poola fännid on enne mängu Eestiga väge täis

Võrkpalli EM-il pannakse Gdanskis kell 21.30 pall mängu korraldajamaa Poola ja Eesti mängus. Enne matši käis 11 000 pealtvaatajat mahutava ERGO Arena ümber korralik möll.

Poolakad on veendunud, et nemad on õhtuks võidumehed. Eestlased loodavad imet, sest meie jaoks on mängus pilet Krakowisse play-off'i. Poola on selle juba tänu Serbia 3:0 võidule Soome üle kindlustanud.

