DELFI POOLAST | Serbia koondise kapten: lootsime avageimi järel kerget võitu

Eesti võrkpallikoondis pidas võrkpalli EM-finaalturniiril tasavägise heitluse Serbiaga, kuid vandus lõpuks siiski alla 2:3. Delfi rääkis kohtumise järel põgusalt vastasmeeskonna kapteni Dragan Stankoviciga.

Siin on tema mõtted:

„Me ootasime sellist rasket mängu, sest Eesti on sitke vastane, kes üritab anda endast kõik, et mäng võita. Alustasime esimest geimi hästi ja võitsime, aga teise geimi algus oli väga-väga halb, me äratasime vastased üles. Eestlased hakkasid mängima palju-palju paremini, olime õnnelikud, et saime fookuse tagasi oma mängule neljandas geimis ja eriti viienda alguses. See on oluline võit meie jaoks ja loodame seda jätkata ka esmaspäeval (kohtutakse Soomega – toim). Teadsime, et eestlased mängivad niimoodi, et neil pole midagi kaotada ja võitlevad iga palli pärast. Pärast esimest geimi lootsime, et võidame kergelt ega mänginud oma taset välja. Lubasime eestlastel saavutada enesekindluse, et servida hästi ja realiseerida raskeid palle. Lõpuks said maksvusele meie kogemused ja eriti meie tahe viiendas geimis see mäng võita.“