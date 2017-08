DELFI POOLAS | Vaata, millises hotellis peatub võrkpallikoondis EM-i alagrupimängude ajal!

Homme Gdanskis võrkpalli EM-i A-alagrupi avavad Eesti ja Soome koondised peatuvad Mercure Gdansk Stare Miasto nimelises majutusasutuses, mis hiilgab vaatega vanalinnale ja ajaloolisele laevatehasele.

Hotelli kodulehel broneerides saab kahetoalise toa üheks ööks kõige vähem 90 euro eest, Booking.com müüb viimaseid saadaval olevaid tubasid ka 76 euroga. Tegu olevat linna kõrgeima hoonega. "Külalistel on võimalus treenida hea sisseseadega spordikeskuses ja tellida Bali massaaže. Hotellis on 10 erineva suurusega konverentsiruumi," lisatakse asutuse kirjelduses.

TripAdvisorist leitavad arvustused varieeruvad seinast seina. 991 inimest on hotelli hinnanud "suurepäraseks" või "väga heaks", 12 inimest on teada andnud oma "kohutavast" kogemusest. Viimati oma hinnangu jätnud külalised kurdavad kõrvalmajas toimuva ehituse pärast, mis tõesti esmapilgul teravalt silma riivab, kuid vähemalt Eesti koondise libero Rait Rikberg kinnitas Delile, et mingeid häirivaid tegureid mänguks valmistumisel ja puhkamisel tema nende kahe siinoldud päevaga täheldanud pole.

Eesti võrkpalliliidu lahkel loal avaldame ka koondislaste tubade jaotuse:

Ardo Kreek - Rain Raadik

Oliver Venno - Rait Rikberg

Robert Täht - Andri Aganits

Timo Tammemaa - Denis Losnikov

Renee Teppan - Kristo Kollo

Andres Toobal - Kert Toobal

Henri Treial - Oliver Orav

Vaata ka Soome koondise saabumist Mercure hotelli:



Eesti ja Soome kohtuvad Gdanski halli avamängus homme Eesti aja järgi kell 18.30.