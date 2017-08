DELFI POOLAS | Serbia peatreener: me ei oodanud, et Eesti meie elu nii raskeks teeb

Serbia võrkpallikoondise peatreener Nikola Grbic andis pärast EM-i 3:2 võitu Eesti vastu mõista, et tema hoolealused lootsid Sinilõvide üle pisut kergemat jalutuskäiku.

"Ilmselt ma ei oodanud, et mäng nii raskeks kujuneb, aga ma teadsin, et me ei saa teist mängu järjest sama fookusega mängida nagu Poola vastu Varssavis. Eesti pole Poola ning me ei alahinnanud oma vastast, aga ilmselt olime alateadlikult vähem agressiivsed kui kaks päeva tagasi," rääkis Grbic.

43-aastane Sydney olümpiavõitja kiitis Eesti fänne ja tõdes, et nende vilekoor võis serblastele naha vahele pugeda.

"Eesti fännid olid suurepärased. On ilus asi mängida oma publiku ees ning Eestile oli see justkui kodumäng. Pole lihtne, kui nii paljud inimesed sinu vastu karjuvad, aga teisalt, ma ei saaks öelda, et Eesti fännid meile survet avaldasid, vaid seda tegi nende meeskond, kes oli täna tõesti suurepärane," jätkas Grbic.

” Kulutasime palju füüsilist ja vaimset energiat, sest olime kaotusele niivõrd lähedal. Serbia peatreener Nikola Grbic

"Oleme selleks valmistunud, et mängima peab iga päev ning vahel see polegi nii halb, kui sa saad kohe järgmisele mängule mõelda ning eelmise peast pühkida. Kuid täna kulutasime me palju füüsilist ja vaimset energiat, kuna me olime kaotusele niivõrd lähedal. Vaba päev kulub praegu ideaalselt marjaks ära."

Serbia peatreener Nikola Grbic Foto: cev.lu

Poola klubis Belchatowi PGE Skras mängiv Srecko Lisinac lisas: "Eestil polnud selles mängus midagi kaotada. Nad mängisid oma tuhandete pealtvaatajate ees oma parimat võrkpalli. Me ei saa võtta ühtegi meeskonda kui nõrka vastast, eriti kui neil on nii imelised toetajad. Seega tuletas see mäng meile meelde, et keskendumine on peaaegu sama tähtis kui mänguoskused."

Viimases alagrupimängus kohtub Serbia esmaspäeval kell 18.30 (Eesti aeg) Soomega, Eesti astub kell 21.30 vastu kodumeeskonnale Poolale.

A-grupi tabeliseis: 1. Serbia 5 punkti (2 võitu - 0 kaotust), 2. Poola 3p (1-1), 3. Soome 2p (1-1) , 4. Eesti 2p (0-2).