DELFI POOLAS | Robert Täht: olen Gdanskis kolm korda 2:3 kaotanud, esmaspäeval peab seda muutma!

Nurgaründaja Robert Täht ei jaksa enam Gdanski hallis 2:3 kaotuseid taluda. Esmaspäeval tahab Eesti esipommitaja kurva seeria, mis tal on juba kolme mängu pikkune, kindlasti lõpetama.

Sinilõvid kaotasid EM-finaalturniiri teise mängu Serbiale 2:3 (23:25, 25:16, 25:21, 20:25, 12:15). Play-off'i pääsu otsustab viimane alagrupimäng Poolaga.

"Võrreldes kahe aasta taguse kohtumisega mängisime täna Serbiaga kui võrdne võrdsega. Näitasime, et suudame sellisel tasemel esineda. Kahju, et viies geim läks, nagu läks. Aga saime siit rohkem positiivseid emotsioone kui negatiivseid. Poola vastu on see kindlasti abiks," vaatas Täht juba esmaspäevase mängu poole.

"Olen siin reaalselt juba kolm korda 2:3 kaotanud. Aeg on seda muuta. Nüüd peab lihtsalt ära tulema."

Tõenäoliselt saadab esmaspäevast kohtumist täismaja publik. Kas Eesti fännid saavad 9000-pealisele Poola armeele vastu?

"Ootan huviga. Eesti fännid on end nii heast küljest näidanud, et ei teagi, kas peale jääb Poola 9000 või meie 2000. Saab olema kõva möll. Poolakatele meeldib võrkpall, nad tulevad kõik saali. Olen veendunud, et tuleb täismaja. Meie publik samas on siin turniiril kõige vägevam olnud. Kõik reporterid, ka ingliskeelsed, küsivad alati publiku kohta. See näitab, kui lahedad nad on! Olen väga tänulik, et meie toetajaid siin nii palju on."

Eesti ja Poola mängus pannakse esmaspäeval pall mängu kell 21.30 (Eesti aeg).