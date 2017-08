DELFI POOLAS | Prantsusmaa soosikuseisus, Zaitsevi totter tossudraama ja 65 000 „marginaalset“ vollehullu

Täna algavad Poolas võrkpalli Euroopa meistrivõistlused. Lühike spikker medalisoosikute kohta.

Prantsusmaa ja N’Gapethi selg. Tiitlikaitsja ja peafavoriit alistas tänavu Maailmaliiga finaalis Brasiilia. Kõik mäletavad, kuidas Earvin N’Gapeth lõpetas tunamullu EM-i finaalmängu Sloveenia vastu uskumatu löögiga, olles õhus võrgu poole seljaga. Nüüdki sõltub palju paha poisi mainega taltsutamata staarist. Seljahäda tõttu oli ta osalemine kahtluse alla. Nüüd on mängimine kindel, aga mis vormis N’Gapeth on? Tiitlikaitsmine on EM-il raske, viimasel kuuel korral on võidutsenud kuus eri riiki.

Poola ja 65 000 võrkpallihullu. Valitsev maailmameister naudib koduseinte toetust ja poolakad on kirglikud võrkpallisõbrad. Kord nimetas üks Eesti ajakirjanik võrkpalli „marginaalseks spordialaks“, ajades toonase peatreeneri Avo Keele marru. EM saab suurejoonelise avapaugu täna õhtul, kui Varssavis peetakse Poola ja Serbia mäng jalgpallistaadionil ja publikut oodatakse kuni 65 000. Üle 60 000 pileti on juba müüdud. Marginaalne ala, jah?

Venemaa ja Serbia. Nemadki kuuluvad soosikute ringi. Venemaad ei soovinud seekord esindada Dmitri Mussorskii, küll aga Maksim Mihhailov. Eelmisel EM-il play-off’is Eesti vastu 0:2 kaotusseisust välja tulnud Serbia sai valusa hoobi, ohtlik nurgaründaja Marko Ivovic vigastas sõprusmängus hüppeliigest ega osale.

Itaalia ja Zaitsevi tossusjant. Itaaliat ei esinda sedapuhku Osmany Juantorena ja Ivan Zaitsev. Juantorena loobus ise, staaritsema hakanud Zaitsev lükati üle parda. Nimelt teatas Zaitsev, et talle ei sobi Mizuno tossud, mida vastavalt lepingule tulnuks kanda. Lõpuks soostus ta eritellimusel valminud tossudes siiski treeningutele ilmuma, kuid mitu nädalat kestnud jant viskas peatreeneril üle ja ta jättis Zaitsevi lõppvalikust välja. EM näitab, kas trumpässast loobumine oli õige või vale.

Vihased belglased ja sloveenid. Keda veel nimetada? Bulgaariat seekord üldiselt väga ohtlikuks ei peeta. MM-valiksarjas Eesti selja taha jäänud Saksamaa on tugevnenud, EM-il aitab neid diagonaalründaja György Grozer. Üllatusvõimelised on Maailmaliigas head hoogu näidanud Belgia ja Sloveenia. Mõlemat kannustab teadmine, et maailma võrkpalliliit jättis nad Maailmaliiga reformi käigus alatult eliitseltskonnast välja. Belgia pallur Gert van Walle tunnistas, et otsus on ajas harja punaseks. „Arvan, et süsteemi muudeti, kuna muidu oleks esimeses grupis viimaseks jäänud Itaalia välja langenud,“ ütles ta.

Võrkpalli EM

A-alagrupp

Eesti, Poola, Serbia, Soome

B-alagrupp

Itaalia, Saksamaa, Tšehhi, Slovakkia

C-alagrupp

Venemaa, Bulgaaria, Sloveenia, Hispaania

D-alagrupp

Prantsusmaa, Belgia, Holland, Türgi

Gruppide võitjad pääsevad otse veerandfinaali, play-off’is kohtuvad A2-C3, A3-C2, B2-D3, B3-D2