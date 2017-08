DELFI POOLAS | Kas Cretu jätkab Eesti võrkpallikoondise peatreenerina?

Eesti võrkpallikoondis lõpetas EMi kolme kaotusega. Kuna Serbialt ja Soomelt saime punkti kätte, olime lõplikus pingereas alagrupi viimastest kõrgeimal kohal ehk 13.

Varasematel EM-idel on lõppkohtadeks olnud 14., 12. ja 11. Aga on aus lisada, et nii keerulises grupis pole me varem kunagi mängima pidanud. Sinilõvide pealik Gheorghe Cretu kahetseb eelkõige taga avamängu Soomega. „Olime kahes esimeses geimis naiivsed. See mäng võinuks lõppeda meie võiduga 3:0. Meie käes oli esimene ja teine geim, aga lasime need ära. Oleks need ära tulnud, räägiks me millestki muust,“ lausus ta.

Poola mängu järel Cretul hoolealustele etteheiteid ei olnud: „Mängisime Poola vastu kvaliteetset võrkpalli ja olen mängijate üle uhke. Ma ei tundnud kordagi, et nad võinuks meid hävitada. Nad on üks maailma paremaid tiime. Üksikuid hetki on esialgu raske analüüsida, aga kokkuvõttes näitasime head võrkpalli ja mängisime kogu aeg Eesti fännidele, kes meid kõvasti toetasid.“

Vahe tuli lõpuks sisse sellest, et vastasmängijad saavad selliseid tugevaid mänge aastaringselt. „Kõik Poola mängijad peale kapten Michal Kubiaki mängisid viimati Poola liigas ja tean oma kogemustest, et tähtsatel hetkedel võivad nad pinge all samuti eksida. Ometi suudavad nad sellises keskkonnas enamat kui meie. Peame lihtsalt lootma, et jõuame ka kunagi samale tasemele,“ rääkis Cretu, kes juhendas kolm viimast aastat Poolas Lubini Cuprumi meeskonda.

Tema leping Eesti koondisega on nüüd läbi. Mis edasi saab? Cretu jättis sellele Eesti ajakirjanike küsimusele Poolas vastamata. Küll aga on nüüdseks lõplikult selge, et ta kolib koos perega mõneks ajaks Tallinnasse elama ja ta tütar läheb siin kooli. Varasemast on nii Cretu kui ka alaliit väljendanud soovi koostööga jätkata, seega on tõenäoline, et Cretu juhib koondist ka järgmistel aastatel.