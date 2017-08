DELFI POOLAS | INTERVJUU | Abitreener Rainer Vassiljev: meestele on tähtis, et meil on Teppan, kes tuleb ja aitab

Eesti võrkpallikoondise abitreener Rainer Vassiljev ei tee diagonaalründaja Oliver Venno kehvast vormist suurt numbrit, vaid tunneb pigem head meelt, et meil on pingilt võtta vahetusmees, kes kastanid tulest välja toob.

Algkoosseisus alustanud Venno saagiks jäi eile vaid esimeses geimis üks punkt. Kahest servist õnnestus vaid üks. Kokku sai ta kuus tõstet, realiseerimisprotsendiks kujunes 17 (33-st tõstest). Teppan seevastu kogus 17 punkti (rünnakuprotsent 52), 11-st servist ebaõnnestus tal 4.

Teist mängu järjest hästi sekkunud Teppan on paljude arvates juba valmis algrivistuse mees. Uurisime eile Vassiljevilt, kas ka treenerid niimoodi mõtlevad.

"See on muidugi veel arutamata teema. Algkoosseisu paneme ikkagi paika vastasest lähtuvalt. Selge see, et mõtteainet meil on," tõdes Vassiljev. "Ma ei keskenduks sellele, kas ühel mehel tuleb või mitte. Oleme ikkagi võistkond. Tuleb teine mees, kellel on parem päev ja aitab."

Eesti kaotas eile Serbiale pingelise lahingu järel taas kõige napimal moel 2:3 (23:25, 25:16, 25:21, 20:25, 12:15).

Treenerilt ei ole paslik emotsioone küsida, aga tegelikult tahaks ikkagi teada, mis tunne on Serbiale jälle vaid kolme punktiga kaotada?

Iga mängumees, kes väljakule läks, tahtis esimesest punktist peale võita. See oli peamine. Arvan, et me tõestasime täna kõigepealt fännidele - iseendale tõestamine on praegu teisejärguline - , et me oleme võimelised mängima kõigiga. Serbia pidi kõik oma käigud välja võtma. Nad roteerisid, tulid natuke teistsuguse koosseisuga peale. Lõpuks käisid aga kõik väljakul, kes ka [neljapäevases avamängus] suurel staadionil platsil olid. Arvan, et lihtsalt ei läinud neil midagi. Nad olid ikka päris vihased, karvased ja pidid kõik väljakule jätma, et võitu saada.

Mille poolest nad ikkagi võimsamad olid?

Kahes viimases geimis panid nad servil juurde. Võtsid riske. Mitte, et me ise oleks kehvasti servinud. Vastane pani lihtsalt juurde ja see käik õigustas ennast. Ei saa öelda, et me riskivabalt mänginuks. Võtsime riske nii servil kui ka rünnakul, aga need olid õigetes kohtades võetud. Ei saa öelda, et me pehmed olime. Olime targad, mõtestatud. Jäi natuke puudu. Olgem ausad, teisel pool võrku oli maailmaklass.

” Ülioluline on tänane päev emotsionaalses mõttes Poola mängule kaasa võtta. Abitreener Rainer Vassiljev

Kas Oliver Venno on praegu nö "augus"? Miks tema pealt ei tule punkte?

Ma ei keskenduks sellele, kas ühel mehel tuleb või mitte. Oleme ikkagi võistkond. Tuleb teine mees, kellel on parem päev ja aitab. Meeskond ei koosne ainult kuuest mängijast ja liberost. Tähtsutan pigem seda, et meil mehed tulevad ja aitavad, kui on häda käes. See on oluline teistele meestele, keda väljakule aitama tullakse. Samamoodi on see ka Oliverile oluline. Teppan aitas seda positsiooni täita väga ilusti.

Renee tegi teise hea mängu järjest. On ta nüüd algkoosseisu koha välja teeninud?

See on muidugi veel arutamata teema. Algkoosseisu paneme ikkagi paika vastasest lähtuvalt. Selge see, et mõtteainet meil on.

Peatreener Gheorghe Cretu Renee Teppanile õpetussõnu jagamas. Foto: Rauno Volmar

Tee palun kiire analüüs Poola kohta. Mida peame nende puhul tähele panema?

Poola mängis esimese mängu alla oma võimete. Nad oleks siin saalis selle paremini mänginud kui Varssavis. Võrreldes kahe aastase MM-turniiriga on väljakul võrdlemisi teine võistkond. Meie jaoks peaks olema palju tuttavaid mängijaid. Üks-kaks mängijat on, kelle vastu pole kunagi klubi või koondise tasandil ette valmistatud. Meile on ülioluline tänane päev sinna kaasa võtta. Mitte kaotuse näol, vaid selle näol, et oleme endiselt võimelised kõigiga võitlema. Kuni meil on veel võimalus minna võiduga järgmisse ringi, siis anname endast kõik, et see nii läheks.

Meie meestel on kaks pikka mängu kontides. Annab see kahe päeva pärast tunda?

Kindlasti tuleb taastuspäev kasuks. Ma julgen öelda, et meile sobib see paremini, kui kolm päeva järjest mängida. Mõnel mehel on vanust natuke rohkem kui 30. Võtame kõik abinõud kasutusele, et täna ja homme võimalikult ära taastuda. Tuleb korralik hooldusõhtu ja -päev. Usun, et oleme valmis.

Mis tänaõhtune ja homne päevakava ette näeb?

Ilmselt enne lõunat teeme videokoosoleku. Viie-kuue ajal on õhtul kerge trenn. Õhtul teine videokoosolek ja mängupäeval kolmas. Nii, nagu me tavaliselt võistkonda ette valmistame. Gianni (Gheorghe Cretu)ja Alariga (Alar Rikberg) jääme seda mängu Poola - Soome mängu vaatama. Hommikul vara kohe tööle! Võimalik, et vaatame juba täna õhtul mingeid asju. Tagasi hoida pole midagi.

Kas poisid on seni koosolekutel hästi tähele pannud ja viivad räägitu ka väljakul ellu?

Me ei toimeta esimest aastat sama süsteemi järgi. Sellistes mängudes on need asjad usutavasti suurema tähelepanu all kui muidu. Selge see, et kui mänge on palju, võib kõigil mugavusmomente tekkida, aga usun, et mängijad suudavad sellistes mängudes fookust hoida ja see pole probleem.