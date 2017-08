DELFI POOLAS | Hanno Pevkur: lahkume püstipäi, et tulla kahe aasta pärast tugevamana tagasi

Eesti võrkpalliliidu president Hanno Pevkur oli rohkem löödud laupäeval, kui Eesti kaotas EM-il 2:3 Serbiale. "Kurb ja raske on ikka, aga üleeile oli veel raskem," tõdes ta vahetult pärast Poolale 0:3 allajäämist.

"Fännid, kes siia kohale tulid, said fantastilise elamuse. Eesti võib täna julgelt väita, et oleme võrkpallis maailma tipud ega karda mitte kedagi. Mängime kõigiga kui võrdne võrdsega," ütles Pevkur Delfile ja Eesti Päevalehele.

"Sel aastal imelised mängud Venemaaga, Serbiaga, Poolaga, Belgiaga, Soomega. Need on kõik meeskonnad, kes on olnud MM-il esikümnes, olnud maailmameistrid, maailmaliiga võitjad. Meil on sisu. Siit saab ainult hea emotsiooniga ära minna."

Tänast mängu analüüsides tõdes Pevkur, et kuigi vastased suutsid Ardo Kreegi ja Robert Tähe kinni panna, paistis taaskord eredalt silma Renee Teppan, kellele treenerid usaldasid koha algkoosseisus. "Esimeses geimis vastased jälgisid väga palju Kreeki ja Robit. Kui sealt ei tulnud, tuli väga hästi Teppanilt - esimeses geimis rünnakuprotsent 70 % ja 14 punga. Väga-väga hästi! Kui Renee niimoodi jätkab, on tal ka Itaalia liigas kõik uksed lahti."

"Serbia vastu olime väga lähedal. Soome mäng jäi oma vigade taha. Teame, kus need olid ja teises mängus said need parandatud. Mängu ülesehituselt ja vastaste surve alla panemise poolest tegime Serbia vastu väga hea mängu."

Lõpetuseks sõnas Pevkur: "Kurb on loomulikult, aga lähme siit ära püstipäi, et tulla kahe aasta pärast tugevamana tagasi."