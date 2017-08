DELFI POOLAS | FOTOD: Soome koondise treening maailmakuulsaid popstaare võõrustanud Ergo Arenal

Eesti võrkpallikoondis alustab täna Gdanskis EM-finaalturniiri, kohtudes A-alagrupi esimeses mängus Soomega. Delfi külastas eile õhtul soomlaste treeningut, kes oma harjutuskorra viimasest 15 minutist ajakirjanikele just oma kuulsat planeerivat servi demonstreerisid.

Tõepoolest, visuaalselt on serv vägagi muljetavaldav ning ka servivigu lipsas treeningul sisse vaid üksikuid. "Soome eripära on see, et kuuest platsil olevast mehest viis löövad väga head planeerivat servi. Sellega nad panid maikuus MM-i kvalifikatsiooni teises ringis surve alla kõik oma vastased ning kindlustasid pääsu finaalturniirile," rääkis eile Eesti koondise statistik Alar Rikberg.

"Kui me saame nende planeeriva servi kätte, hoiame vastuvõtul palli mängus ja anname Kert või Andres Toobalile pallid hästi kätte. Siis peaks olema pool võitu käes."

2010. aastal ehitatud Ergo Arenat on kasutatud nii UFC võitlusõhtuteks kui ka 2014. aasta kergejõustiku sise-MM-iks, kuid eelkõige reklaamitakse end erinevates kanalites muusikamaailma superstaaridega, kes siin kõik käinud on: Ozzy Osbourne, Rammstein, Lady Gaga, Enrique Iglesias, Iron Maden, Backstreet Boys, Pet Shop Boys, Lenny Kravitz, Slipknot, Bryan Adams, Andrea Bocelli, Sting...

Tom Walsh (Uus-Meremaa) 2014. aasta kergejõustiku sise MM-il Ergo Arenal. Foto: REUTERS/SCANPIX

2014. aastal võõrustas Ergo Arena võrkpalli maailmameistrivõistluste C-alagruppi. Maksma läks see monstrum 60 miljonit eurot, kontserdite ajal mahub siia 15 000 inimest, spordiüritustel 11409.

Delfi teeb Eesti aja järgi kell 18.30 algavast Eesti - Soome mängust tekstipõhise otseülekande.