DELFI POOLAS | Eesti fännide käitumine ületas Poola meedias uudiskünnise

Kohalik väljaanne Tri City News pühendas võrkpalli EMil Eesti ja Soome fännidele terve artikli.

Fännide poolt püsti loodud mõnus meeleolu, mida kiitsid taevani ka Eesti mängijad, ei jäänud märkamata ka Poola ajakirjanikele. Tri City News pani artiklike pealkirjaks „Imeline atmosfäär ERGO Arenal“. Ilmselt valmistas kohalikule ajakirjanikule üllatuse, et kohtumisel, kus võõrustajad ei osalenud, oli nii palju kirglikku publikut. Kokku umbes 5000 inimest, eestlasi sealhulgas hinnanguliselt 1500.

„Paljud meeskonnad võivad üksnes unistada sellistest fännidest, nagu on Eesti koondisel,“ ülistas loo autor Jakub Wozniak. „3000-pealine rahvamass (siinkohal on Wozniak ilmselt eksinud ja loendanud Eesti fännide sekka ka soomlasi, sarnaste särgivärvide tõttu oli saalis lihtne fänne segamini ajada – M. R.) toetas meeskonda järjepidevalt terve kohtumise jooksul. Isegi kahe esimese problemaatilise geimi ajal. Tõenäoliselt just seetõttu suutis Eesti kahe esimese geimi kaotuse järel mängu tagasi tulla. Ootame põnevusega, kuidas teised rahvused EMi ajal oma koondiste toetamisega hakkama saavad,“ kirjutas Wozniak Tri City Newsis.

