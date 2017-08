DELFI POOLAS: Belgia võrkpallur ütles keerutamata välja, miks Maailmaliiga tegelikult skandaalselt pea peale pöörati

MM-valiksarjas Eesti vastu väga hea partii esitanud ja meie unistuse MM-finaalturniirist kustutanud Belgia diagonaalründaja Gert van Walle arvates muutis maailma võrkpalliliit (FIVB) Maailmaliiga formaati seetõttu, et muidu oleks Itaalia esimesest tugevusgrupist välja kukkunud.

Juba enne tänavuse Maailmaliiga hooaja kulminatsiooni lekkis välja info, et järgmiseks hooajaks tehakse suur reform ja lõpptulemused kohtade jaotamist ei muuda. Maailmaliiga nimetatakse ümber Uueks Võrkpalliliigaks (tõsiselt originaalne nimi, eks?), tosin tiimi on seal automaatselt taganud koha seitsmeks aastaks: Brasiilia, Argentina, USA, Poola, Itaalia, Serbia, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa, Iraan, Hiina ja Jaapan. Neile lisanduvad esimesel aastal Austraalias, Lõuna-Korea, Kanada ja Bulgaaria.

FIVB valis järgmiseks hooajaks osalejaid kuuldavasti lähtudes majanduslikest kaalutlustest, ametlikult nad otsuseid põhjendanud ei ole. Sellesse seltskonda ei mahtunud näiteks sel hooajal esimeses tugevusgrupis napilt finaalturniirilt eemale jäänud ja seitsmenda koha saanud Belgia, samuti teise tugevusgrupi võitnud ja võistlusjuhendi järgi esimese grupi koha lunastanud Sloveenia. Samas edutati Uude Võrkpalliliigasse teisest grupist Hiina, Lõuna-Korea ja Jaapan ning kolmandast Eesti seljataha jäänud Saksamaa.

„Olime esimeses grupis, aga nad muutsid tervet süsteemi. Arvan, et põhjuseks oli Itaalia (jäi esimeses grupis viimaseks ja oleks pidanud langema teise gruppi – M. R.). Et Itaalia saaks esimesse gruppi jääda,“ avaldas Belgia koondise diagonaalründaja Gert van Walle Eesti Päevalehele ja Delfile. „Järgmise hooaja kohta ma veel täpselt ei tea. Kuulsin, et Sloveenia pöördusse selle teemaga kohtusse. Loodetavasti see aitab, ehkki ma seda ei usu. Need on pigem finantsmängud kui võrkpall.“

Igal juhul tundub selline käitumine väga ebaõiglane. Belgia tuleb seitsmendaks ja siis öeldakse: järgmisel aastal teid esimesse gruppi ei oodata. Kuidas nad saavad seda teha? „Nad võivad teha, mis iganes nad tahavad. Kaks aastat tagasi jõudsime teises grupis finaalturniirile, aga toona kukkus Venemaa esimesest grupist välja. Siis muutsid nad samamoodi võistlussüsteemi. Venemaa tarvis. Nüüd tehakse sama Itaalia jaoks. Ma ei tea miks. See näitab, mis riikidel on võrkpalliliidus võimu. See on väga kahetsusväärne, sest meile meeldib väga Maailmaliigas mängida ja see on meeskonna kasvatamiseks äärmiselt oluline sari. Loodetavasti õnnestub Sloveeniale midagi saavutada, aga eriti ma sellele ei looda,“ rääkis van Walle.

Eesti võitis debüüthooajal Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi ja pidanuks tõusma teise. Mis saab Uuest võrkpalliliigasse mitte mahtuvatest riikidest, on esialgu ebaselge. Suusõnaliselt on antud lootust, et neile leitakse mingi võistlusväljund. Samas tegi Soome koondise peatreener Tuomas Sammelvuo Eesti Päevalehe vahendusel Eestile, Sloveeniale, Belgiale ja teistele tugevatele Euroopa riikidele ettepaneku moodustada ise omaette liiga, kui FIVB ei suuda Maailmaliigale asjalikku alternatiivi välja pakkuda.