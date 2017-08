DELFI FOTOD POOLAST | Seksikad tantsutüdrukud pakuvad võrkpalli EM-il silmailu

Foto: Rauno Volmar

Võrkpalli EM-finaalturniiril Poolas on publiku meelelahutuse eest hästi hoolitsetud. Kahel Eesti alagrupimängul Gdanskis on DJ käepikenduseks - plaadikeerutaja on samuti väga tasemel - olnud kümme piltilusaid neidu, kes iga geimi lõpus väikse šõu etendavad ning paistavad oma kirevate kostüümidega kaugele silma ka siis, kui nad parasjagu tähelepanu keskpunktis ei ole.