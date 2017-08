Ardo Kreek: oleks pidanud soomlastel jalga kõril hoidma

See on turniirile kurjakuulutav algus, sest järgmised vastased on mullune Maailmaliiga võitja Serbia ja valitsev maailmameister Poola. „Tegime enda elu keeruliseks. Vigade parandust teha on oluliselt raskem,” nentis kapten Kert Toobal otsekoheselt.

Kui põhjanaabrite diagonaalründajast liider Olli-Pekka Ojansivu teise geimi lõpetuseks palli maha lõi, ei vaadanud ta kohtuniku poolegi, vaid marssis enesekindlalt ja veidi ülbeltki riietusruumi. Ta arvas, et mäng on tehtud. Päris nii siiski ei olnud…