Andri Aganits: mängime siin nagu oma kodus

Ka Eesti koondise temporündaja ei saanud mängujärgses jutus üle ega ümber Gdanskisse sõitnud 1500 tulihingelisest võrkpallifännist.

Andri Aganits, mida teha teisiti, et Serbiat järgmine kord võita?

Praegu on see emotsioon veel liialt värske, et raske on analüüsida seda mängu. Sul on maailmaklass vastas, nad ei ole ilmaasjata Maailma liiga võitjad ja midaiganes. Neil taset on. Neil on selliseid üksikuid vendi, kes tulevad ja teevad oma seeriad ära. Meie tugevus on see, mida oleme siin näidanud kaks mängu – meie grupi tugevus. Kui me suudame püsida mängus kogu aeg sees, hoida seda palli mängus, siis oleme me väga ebamugavad vastased kõigile. Kõigile neile suurtele. Tuleb pea püsti hoida ja edasi panna. Mängid nagu kodus. Suurepärane atmosfäär on hallis. Meil on vaja nüüd mäng ära unustada ja esmaspäeval viimane välja panna.

Kui palju veel jaksu sees on? Kas homme tuleb puhkepäev?

Ilmselt homme selline kerge treening on, eks igaüks tunneb oma keha juba piisavalt hästi. Mõni tahab servida, mõni tahab kergelt jõudu teha, kõik saavad ise valida. Tuleb lihtsalt hoida ja rahulikult puhata, siin pole miskit küsimust, et kas me jõuame. Me paneme esmaspäeval kõik välja. Tekib nii kõva adrenaliin, et see väsimus ununeb kohe ära.