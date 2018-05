Võrkpallurite üleminekud jätkuvad: Aganitsast ja Tammemaast saavad tiimikaaslased

Eesti võrkpallikoondise keskblokeerija Andri Aganitsa klubikarjäär jätkub Belgia liigas Maaseiki Nolikos.

Seega saab temast teise Eesti koondislase, Timo Tammemaa meeskonnakaaslane. Noliko tegi tänavu väga eduka hooaja, nad krooniti Belgia meistriks, lisaks jõuti karikafinaali ja Meistrite liigas jäi vähe puudu esiseitsmesse jõudmisest.

24-aastane Andri Aganits kaitses lõppenud hooajal Prantsusmaal Montpellier’ värve, varem on ta esindanud Poitiersi (Prantsusmaa), Altotevere Città di Castellot (Itaalia), TV Bühli (Saksamaa) ja Tallinna Selverit.

"Variant tekkis, nagu nad ikka tekivad - agendi kaudu," rääkis Aganits. "Kui hakkasin variante kaaluma, siis see klubi ja väljavaated tundusid kõige sobilikumad. Oli pakkumine ka Prantsusmaalt Tourcoingist (Prantsusmaa karikavõitja, kus pallib ka Martti Juhkami - M. R.), aga ei näinud pointi. Kerge variant oli ka Montpellieri jääda, aga seal hakati liigselt maad kompima ja mingeid mänge mängima. Prantsusmaal oli kolm hooaega olnud ka, hakkas rutiinseks muutuma. Otsustavaks sai see, et Noliko klubi on paremini organiseeritud kui enamus Prantsusmaa meeskondi ning mul avaneb võimalus osaleda Meistrite liigas."

Lisaks kahele eestlasele on klubis üks noor kohalik temporündaja, seega meie meeste kohad peaksid põhikoosseisus vähemalt esialgu suhteliselt kindlad olema.