Võrkpallurid võitlevad Mehhikos Maailmaliigas tõusmise eest, kuid tegelikult on kõik kohad juba jagatud

Kirjade järgi tõuseb Mehhikos peetava Final Four’i võitja Maailmaliiga teise tugevusgruppi, kuid tegelikult seda suure tõenäosusega ei juhtu.

Võrkpallikoondis kohtub homme poolfinaalis Mehhikoga ja edu korral läheb finaalis vastamisi Saksamaa või Hispaaniaga. Vastavalt juhendile tagab Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi võitja järgmiseks hooajaks koha teises liigas. Tegelikult ootab liigat ees suur reform, mille käigus väheneb osalejate arv järgmisel aastal 36-lt 16-ni. Eestile kohta ei ole.

Ametlikku infot ei ole

Eesti võrkpalliliidu tegevjuht Helen Veermäe on muudatusest ühtteist kuulnud, kuid mustvalgel pole selle kohta infot saanud. „Ametlikku infot FIVB-i (maailma võrkpalliliit — M. R.) poolt ei ole. Oleme lisainfo ootel,“ sõnas Veermäe, kelle sõnul jätkaksid väljajäänud riigid mingis muus formaadis.

Tosin tiimi on automaatselt taganud koha seitsmeks aastaks: Brasiilia, Argentina, USA, Poola, Itaalia, Serbia, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa, Hiina ja Jaapan.

Samas on info Iraani alaliidu kaudu juba avalikuks saanud. Uue plaani kohaselt jääb alles vaid üks liiga. Tosin tiimi on automaatselt taganud koha seitsmeks aastaks: Brasiilia, Argentina, USA, Poola, Itaalia, Serbia, Prantsusmaa, Saksamaa, Venemaa, Hiina ja Jaapan. Neile lisanduvad esimesel aastal Austraalias, Lõuna-Korea, Kanada ja Bulgaaria.

Tegemist on küllaltki vastuolulise otsusega. Näiteks on automaatselt Maailmaliigasse arvatud praegu kolmandas tugevusgrupis olev Saksamaa ning teise liigas tabeli lõpuosas olev Hiina ja keskel paiknev Lõuna-Korea, samas pika ninaga jäävad esimeses liigas viiendat kohta hoidev Belgia ja teist liigat valitsev Sloveenia. Veider on ka see, et otsused on tehtud enne käesoleva hooaja lõppkohtade selgumist.

Seega sportlikest printsiipidest on mindud tuimalt mööda ja Maailmaliigast saab puhtakujuline kommertsliiga, kus osaletakse kutsetega. Sellisel juhul on selle sarja arvestamine maailma ja Euroopa edetabeleid koostades üsna kohatu, sest riikidel ei ole võrdseid võimalusi seal mängimiseks.

Uuendusel on ka plusse

Samas on uuendusel ka plusse, sest nüüd hakkavad kõik riigid kõikidega põhiturniiril läbi mängima. Seega koormus on korralik — viie nädala jooksul mängitakse 15 matši (siiani 9) ning seejärel ootaksid ees medalimatšid. „Maailmaliiga sellises formaadis oli arusaamatu. Praegu ei mängi kõik võistkonnad omavahel läbi, tulemus sõltub loosiõnnest,“ selgitas võrkpallur ja ala entusiast Martti Juhkami. „Kõik meeskonnad ei ole tugevaimas koosseisus ja annavad võimaluse noorematele mängijatele kogemusi saada. Tulemus pole alati kõige tähtsam.“

Kui Maailmaliiga reform ikka tõesti sünnib, tõuseb Euroopa liiga tõenäoliselt uuele tasemele, sest palju tugevaid Vana Maailma meeskondi tahab leida uut väljundit. Loetlegem: Belgia, Sloveenia, Holland, Slovakkia, Tšehhi, Türgi, Soome, Portugal, Eesti ja Hispaania.

Nädalavahetusel peetavas Final Four’is on siiski igal juhul mängus ikkagi enamat kui pelgalt au, teatavasti teenib võitja 60 000 USA dollarit, teine 50 000, kolmas 40 000 ja neljas 30 000. Lisaks jagatakse edetabelipunkte.