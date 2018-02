Võrkpallurid välismaal: Toobal tuli Slovakkia karikavõitjaks, Allik mängu MVP

Lõppenud nädalal olid välisliigades pallivad Eesti võrkpallurid taaskord võistlustules, kui kavas olid nii liiga- kui karikamängud. Silmapaistva tulemuseni jõudis Andres Toobal, kes krooniti Slovakkia karikavõitjaks.

Poola kõrgliigas 19. voorus saavutas Lubini Cuprum Robert Tähe 11 ja Keith Puparti 7 punkti toel hooaja 11. võidu, kui kodusente toel alistati 3:0 (22, 15, 18) turniiritabeli viimane BBTS Bielsko-Biala, kirjutab volley.ee. Tähe kasutegur oli +5 ja Pupartil +4. Cuprum hoiab 33 punktiga kaheksandat kohta, jäädes neljandast kohast maha vaid kolme silmaga. Poola esiliigas alistas Julija Mõnnakmäe koduklubi Solna Wieliczka 3:2 (-13, 19, 19, -24, 11) Energa MKS Kaliszi.

Oliver Venno koduklubi Ankara Maliye Piyango kirjutas Türgi kõrgliigas tabelisse järjekordse võidu, mis tuli koduväljakul 3:0 (21, 21, 23) resultaadiga Kert Toobali eelmise koduklubi Inegöli üle. Eesti koondise diagonaalründaja aitas võitjaid 14 punktiga, realiseerides 12 tõstet (41%) ning lisades ühe blokipunkti ja ühe pallinguässa. Turniiritabelis paikneb Maliye Piyango kuuendal ja Inegöl kümnendal kohal. Individuaalses edetabelis hoiab Venno 322 punktiga esikohta.

Türgi naiste esiliigas pidi Kadi Kullerkannu koduklubi Yesil Bayramic võõrsil vastu võtma 1:3 (25, -22, -21, -20) kaotuse Manisa BBSK võistkonnalt. Üleplatsimängijaks tõusnud Kullerkann tõi korraliku 58-protsendilise rünnakuefektiivsuse (55-st 32) juures 32 punkti, jäädes 26-ga plussi.

Prantsusmaa eliitdivisjonis võitis liidrikohta hoidev Pariisi Volley koduväljakul Ajaccio 3:1 (-21, 19, 17, 22). Ardo Kreek seekord kaasa ei mänginud. Eelviimasel kohal paiknev Rennes Volley alistas koduasalis turniiritabeli viienda Poitiersi 3:1 (-23, 21, 21, 22), Kert Toobal tegi kaasa kogu mängu ja aitas võitjaid kahe punktiga. Martti Juhkami oli 11 punktiga osaline kodupubliku ees mänginud Tourcoingi 3:0 (22, 23, 17) võidumängus Nice üle. Eestlane lõi 16-st tõstest punktiks seitse, servis kolm ässa ja tõi blokis ühe punkti. Juhkami meeskond on tabelis Poitiersi ees neljas. Montpellier (6.) kaotas Toursile (3.) 1:3 (-22, 19, -26, -25), Andri Aganitsa kontole kanti 13 punkti – neist kümme rünnakul (56%) ja kolm blokis. Läti koondise liider Hermans Egleskalns säras Toursi poolele 26 punktiga.

Naiste kõrgliigas kaotas St-Raphael (6.) kodusaalis kolmandal kohal paiknevale Mulhouse´ile 1:3 (-13, 28, -23, -23), alates esimesest geimist mängu sekkunud Kristiine Miilenilt kaotajatele seitse punkti (rünnakuprotsent 35). Liis Kullerkann ja Pariisi St-Cloud (tabeli kaheksas) võtsid kodusaalis magusa 3:2 (-26, 16, 20, -19, 13) võidu seitsmendal kohal paikneva Quimperi üle. Kullerkann tõi võitjatele 15 punkti.

Soome meistriliigas lisas eelmisel nädalal kaks võitu tabelisse LP Viesti, alistades võõrsil Rovaniemi naiskonna 3:1 (23, 18, -23, 18) ja Kuusamo 3:0 (21, 20, 20). Kertu Laak tõi esimeses mängus 10 ja teises parimana 15 punkti. Laak on 312 punktiga resultatiivsemate mängijate pingereas kolmas. Tabeli kolmas Sampo Volley meeskond võitis laupäeval tagapool paikneva Vantaa Ducksi 3:0 (16, 17, 22) ja pühapäeval Akaa-Volley 3:0 (22, 26, 16). Andrus Raadik tõi esimeses mängus paimana 18 (+13) ja teises 21 (+17) punkti.

Saksamaa kõrgliigas läksid Karli Allik ja Düren Powervolleys vastamisi Austria meistri Innsbrucki Hypo Tirol Alpenvolleys Hachinguga, kes sai tänavu Bundesligas osalemiseks wildcardi. Koduväljakul mänginud Düren lisas tabelisse küll ühe punkti, kuid 2:3 (-16, -22, 22, 20, -12) kaotusest võõrustajatel pääsu ei olnud. Koduvõistkonna suurima saagi eest hoolitses just Allik, kelle arvele märgiti 18 (+14) punkti. Eestlane lõi 30-st tõestest punktiks 16 (53%) ning lisas ühe blokipunkti ja ühe pallinguässa. Silmapaistev sooritus tõi Allikule ka Düreni kõige väärtuslikuma mängija tunnustuse. Düren on 24 punktiga neljas, Hypo Tirol 23 punktiga viies. Saksamaa esiliiga põhjadivisjonis võttis Kevin Soo kodumeeskond CV Mitteldeutchland 3:0 (13, 13, 23) võidu Braunschweigi meeskonna üle. Mitteldeutchland jätkab teisel kohal, laupäevane vastane Braunschweig on üheksas.

Belgias teenis võidulisa esikohal paiknev Maaseiki Noliko, kes mängis Timo Tammemaa seitsme punkti toel kodusaalis 3:1 (20, 18, -23, 17) üle tabeli neljanda Aalsti Lindemansi.

VK Prievidza saavutas Andres Toobali abiga ajaloo esimese Slovakkia karikavõidu, kui finaalis mängiti 3:0 (20, 20, 20) üle Svidniku Slavia. Sidemängija Toobal tegi kaasa kogu mängu ja tõi kolm punkti.

Tšehhi meistriliigas oli Henri Treiali kodumeeskonna CEZ Karlovarsko vastaseks Brno meeskond. Kodusaalis jäi 3:0 (16, 20, 26) peale Karlovarsko. Treial aitas seekord omasid 9 punktiga, millest neli tulid rünnakul (57%) ja viis blokis. Liigatabelis on Karlovarsko jätkuvalt neljandal kohal.

Itaalia SuperLegas pidi tabeli viies Trentino Diatec kodusaalis tunnistama juhtpositsiooni hoidva Perugia Sir Safety Conadi 3:0 (23, 21, 19) parmeust. Teises ja kolmandas geimis episoodiliselt väljakul käinud Renee Teppan sai Trentino eest teha neli pallingut, kuid punktiarvet eestlane ei avanud. Itaalia esiliigas kogus Anna Kajalina 20 (+12) punkti, kui Ravenna Olimpia kaotas võõrsil 2:3 (20, -19, 18, -20, -11) Perugia Bartoccini Gioiellerie naiskonnale. Liigatabelis on Ravenna kaheksas ja Bartoccini Gioiellerie neljateistkümnes.

Rainer Vassiljevi ja Kristo Kollo koduklubi Schönenwerdi Volley Šveitsi meistriliigas lõppenud nädalal väljakul ei käinud. Naiste meistriliigas võttis Anu Ennok koduklubi Pfeffingeni Sm`Aesch 3:0 (17, 22, 17) võidu Lugano Volley üle. Nette Peit ja Könizi Edelline kaotasid 0:3 (-28, -16, -22) Viteos NUC võistkonnale. Pfeffingen paikneb tabelis viimaste aastate valitseja Zürichi Volero ees esikohal, Pfeffingenil on kirjas 54 ja Volerol 53 punkti. Edelline hoiab seitsmendat kohta. Šveitsi tugevuselt teises liigas pidid Merlin Hurt ja VBC Aadorf kaheksa naiskonna finaalturniiri avamängus leppima 0:3 (-18, -15, -13) kaotusega Geneve Volley võistkonnale. Eestlanna arvele jäi 6 (-1) punkti.

Portugalis mängiva Robert Viiberi koduklubi AJ Fonte Bastardo eelmsiel nädalal võistlustules ei olnud. Liigatabelis on Viiberi koduklubi viiendal kohal.