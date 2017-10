Võrkpalliväljakul tuleb suur vastasseis: Avo Keele juhendatav Läti kohtub EM-valiksarjas Eestiga

Igapäevaselt Pärnu Võrkpalliklubi juhendav Avo Keel hakkab ohjama ka Läti koondist. Foto: Rauno Volmar

Järgmises võrkpalli EM-valiksarjas kohtub Eesti koondis Lätiga. See tähendab, et eestlastel tuleb vastamisi minna koondise pikaaegse juhendaja Avo Keelega, kes on alates eilsest Läti koondise juhendaja.