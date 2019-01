Võrkpallinaiste pidev laulmine üllatas Soome bussijuhti: "Meie koondis sõidab jumala vaikuses." Kuula eestlannade võidulaulu!

Treener Andrei Ojametsa sõnul oli juba Soome sõites näha, et naised on selleks viimaseks mänguks vaimselt valmis. Tuju oli tiimis igatahes ülihea. „Iga kord, kui siin trenni sõitsime, võeti laul üles. Terve võistkond laulis bussis, vahepeal olid kõik naerust kõveras, Soome giid vaatas, et mis toimub. Bussijuht ütles, et kui Soome naised sõidavad, on jumala vaikus,” rääkis Ojamets, kui Soome sai 3:1 löödud ja Eesti koondis oli valiksarja alagrupi võitjana kindlustanud pääsu Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile. „Võeti üles nii Eesti kui välismaised laulud, vanad ja uued. Andsin käsu järgmiseks koondise kogunemiseks uued laulud ära õppida!”

Ka temporündaja Liis Kullerkann tõi koondist kirjeldades välja just need ühised laulmised ja lollitamised: „Meil on hästi ühtehoidev võistkond, kus on natuke tobedaid tüdrukuid. Seda sõna kõige paremas mõttes. Nalja saab ülipalju ja see toobki meid üksteisele lähemale.”

Siin on stiilinäiteid eilsest õhtust, kui võit ja EM-piletid kotis olid: