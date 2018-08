Naiste võrkpall teeb Eestis vähikäiku vaatama sellele, et võrkpallitreeningutel käib täna rohkem tüdrukuid kui poisse. Teemast on seetõttu vaja rääkida ausalt ja otsekoheselt, põrutab Ojamets portaalis võrkpall24.ee avaldatud arvamusloos.

Olen naiste ja meeste võrkpalliga tihedalt seotud olnud 1991. aastast. Meie rahvusmeeskonnal võttis oma tänasele tasemele jõudmine aega 20 aastat – see ei toimunud üle öö. Saavutatu näitab, et Eesti meeste klubivõrkpall täidab oma ülesande. Naiste klubivõrkpall ei kannata 2018. aastal aga kriitikat, sest kohalik liiga on nõrk ja muutub veelgi nõrgemaks.

