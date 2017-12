Võrkpallinaiskond debüteerib Euroopa liigas, meeskond sai rasked vastased

Eesti Võrkpalli Liit oli üheks eestvedajaks ideele, mille teostumisel reformitakse senine võrkpalli Euroopa liiga uueks tugevaks Euroopa esindusliigaks. Täna kinnitas Euroopa Võrkpalliliit (CEV) ametlikult liiga uue formaadi ja nime. Nii meestele kui naistele loodi kaks tugevusgruppi, vastavalt European Golden League ja European Silver League. Loodud liigades hakkavad mängima nii Eesti rahvusmeeskond kui rahvusnaiskond.

European Golden League´is osalevad Euroopa edetabeli 12 paremat riiki (nii meestest kui naistest), kes ei mängi tuleval hooajal Maailmaliiga järglases FIVB Volleyball Nations Leage´is. Teiste seas Eesti meeskond, kes kuulub A-alagruppi koos Belgia, Slovakkia ja Rootsiga.

Alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis. Võitja pääseb üleminekumängudele, et võidelda koha eest uues FIVB Volleyball Nations League´i. Alagrupimängudega alustatakse 20. mail.

European Silver League´is osaleb 8 riiki nii meestest kui naistest. Eesti rahvusnaiskond kuulub A-alagruppi koos Šveitsi, Rootsi ja Kosovoga.

Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe tundis heameelt, et juba mõnda aega väga heal tasemel olevale meeste koondisele saab ka rahvusnaiskond uue väljundi. „Naised astuvad sama rada pidi nagu mehed ja rõõm on tõdeda, et reformitud Euroopa liigas teevad kaasa mõlemad meie koondised. Naiskond on viimastel aastatel mänginud tõusvas joones ja üha enam mängijaid pallib välisliigades. See on arengu perspektiivis ainuõige ja loogiline samm,“ sõnas Veermäe.

Alagrupis mängitakse kõigiga läbi kodus-võõrsil süsteemis. Neli paremat pääsevad Final Four turniirile ja liiga võitja tõuseb järgmiseks aastaks European Golden League´i. Golden League´i viimane langeb aga aste madalamale.

Naiskonna peatreeneri Andrei Ojametsa sõnul on ta avanenud võimaluse üle tänulik. „Väga hea meel on, et selle võimaluse saame, see on naiskonnale väga kõva motivatsioon. Rootsiga mängisime eelmisel suvel EM-i eelkvalifikatisooni raames, toona Eesti 3:2 Eesti. Samas, eks Rootsi on praeguseks mõneti muutnud, aga meie samuti. Fakt on see, et meie mängijaid on praegu rohkem välismaal ja just tugevates liigades. Kadi Kullerkann on Türgis väga heas hoos, Julija Mõnnakmäe mängib Poolas ja veel mitmed teised tõstavad pead ka koduses liigas. Igal juhul on üldpilt meie jaoks positiivne. Šveitsi koondisest ma palju ei tea, aga kindlasti oleme nendega võimelised mängima. Kosovost ei tea üldse midagi. Ilmselt on Kosovo kõige nõrgem tiim selles grupis,“ analüüsis Ojamets. „Igal juhul tahaks väga Final Fourile jõuda,“ sõnas juhendaja eesmärkide kohta.

Seejuures peetakse meie meeste ja naiste koondiste kodumängud samal päeval, täpsed mänguajad on veel paika panemata. Mängudega tehakse algust 20. mail.

Meeste Golden League´i alagrupid:

A-alagrupp: Belgia, Eesti, Slovakkia, Rootsi

B-alagrupp: Sloveenia, Holland, Türgi, Ukraina

C-alagrupp: Soome, Tšehhi, Portugal, Hispaania

Naiste Silver League´i alagrupid:

A-alagrupp: Šveits, Eesti, Rootsi, Kosovo

B-alagrupp: Iisrael, Austria, Gruusia, Albaania