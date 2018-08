Võrkpallinaiskond alistas Taani ka teises kontrollmängus

Mängu algus oli sarnaselt eilsele veidi rabe, aga alates geimi keskpaigast mängis Eesti kindlamalt ja võit tuli suhteliselt kindlalt 25:20. Meie naiskonnas tõid võrdselt 5 punkti Kristiine Miilen (+1), Liis Kullerekann (+5) ja Kertu Laak (+5).

Teist geimi alustas Laagi asemel Kristel Moor, ja Eliisa Peidi asemel Eliise Hollas. Skoori-muster oli geimis esimesele üpris sarnane, alguses suutis Taani meie neidude tempos püsida, aga geimi keskpaigast alates tegi kodunaiskond vastastega turvalise vahe sisse. Seisul 20:15 tegi peatreener Andrei Ojamets veel ühe vahetuse - sidemängija Mõnnakmäe asemel tuli sisse Kaisa Bahmatsev ja geimi lõpp kuulus kindlalt meile, lõpptulemuseks skoor 25:16. Meie poolt geimi resultatiivseim Miilen 4 (+2) punktiga, Hollas lisas 3 (+3).

Kolmandat geimi valis Ojamets alustama taas uue koosseisu - sidemängija Liis Noormets, nurgaründajad Hanna Pajula ja Ingrid Kiisk, temporündajad Eliise Hollas ja Eliisa Peit, diagonaalründaja Kertu Laak. Geim oli pikalt tasavägine, kaotusseisul 14:15 võttis Eesti peatreener rääkimisaja, kus peamine sõnumite adressaat oli sidemängija Noormets. Loeng andis tulemusi kohe - järgmise punkti mängimisel leidis Liis kenasti temporündaja Eliisa Peidi ning sealt alates vastastele sõnaõigust ei antud. Geimi lõpetas imeilus 5-ne serviseeria pallima toodud Miilenilt. Meie parimad selles geimis Laak 5 (+4) ja Eliisa Peit 4 (+4) punktiga.

Treenerid leppisid kokku ka lisageimi mängimise, seda alustasid meie poolel Noormets, Kiisk, Pajula, Kullerkann, E. Peit ja Moor. Ennok lubati puhkama, liberona mängis lõpuni Nõlvak. Neljas oli kõige tasavägisem ja erinevalt eelmistest ei suutnud Eesti selles geimi lõppu enda kasuks pöörata. Võit taanlannadele 26:24. Kullerkann 6 (+6), Pajula 5 (+4) ja Moor 3 (+1) olid viimases geimis meie parimad.

Kogu mängu kokkuvõttes särasid täna Liis Kullerkann 13 (+12, s.h. 10 resultatiivset rünnakut ja 3 blokipunkti), Kristiine Miilen 10 (+4) ja Kertu Laak 10 (+9) punktiga.

Eesti vs. Taani statistika: Servi vastuvõtt 46% vs. 51%, rünnakute efektiivsus 38% vs. 30%, blokipunktid 14 vs. 10, serviässad 9 (s.h. Miilen 3) vs. 5, servivead 15 vs. 11.

Eesti naiskonna ettevalmistus jätkub 9. kuni 11. augustini Kreekas, kus kohtutakse kolmel korral kontrollmängudes tugeva Kreeka naiskonnaga. EM-valikturniir algab meie jaoks 15. augustil Tallinnas Kalevi spordihallis, kui kell 19:00 algavas mängus võõrustatakse Soome naiskonda.