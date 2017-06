Võrkpallimeeskond avab koduse Maailmaliiga turniiri Katari vastu

Täna kell 19 alustab Eesti meeste võrkpallikoondis kodust Maailmaliiga turniiri, kus meie esimeseks vastaseks on eksootiline Katari koondis.

Eelmisel nädalalõpul oli koondis võistlustules Montenegros, kus alistati 3:0 võõrustajad ja 3:2 Hiina Taipei. Tuneesiale tuli paraku 1:3 alla vanduda. Sel nädalavahetusel ootavad lisaks mängule Katariga ees matšid Kreeka ja Venezuelaga, teatab volley.ee.

Rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu sõnas, et tema eesmärgiks on ka kodusel turniiril mänguaega pallurite vahel võimalikult ühtlaselt jaotada. „Tahan, et kõik mehed tunneksid tähtsates matšides mängimise pinget. Vajame seda, et meie nii-öelda teise koosseisu mehed suudaksid samamoodi kohtumisi võidusadamasse tüürida. Tean, et meil on vahetusmeeste pingil potentsiaali ja selle rakendamise nimel me töötame,” sõnas juhendaja.

Lisaks on pallurite roteerimine ka igati loogiline, sest selle nädalavahetuse lõpuks on rahvusmeeskond pidanud kuu aja jooksul 18 matši, millele lisanduvad pikad võistlusreisid Portugali ja Montenegrosse. Lisaks on võimalik, et järgmisel nädalal seisab ees sõit Mehhikosse sarja finaalturniirile, suve teises pooles ootavad MM-valiksarja kolmas ring ja Euroopa meistrivõistluste finaalturniir.

Täna on rahvuskoondislaste mõtted fikseeritud aga matšile Katariga. Sarnaselt teiste spordialadega on eksootiline ja pururikas naftariik võrkpalliski läinud mängijate kokkuostmise teed. Koondisest leiab teiste seas nii Bulgaarias, Bosnia ja Hertsegoviinas, Brasiilias, Senegalis kui Serbias sündinud mängijaid. Kogu seda kirevat seltskonda ohjab itaallasest peatreener Massimiliano Giaccardi. Nädal aega tagasi peetud Maailmaliiga esimesel alagrupiturniiril alistas Katar 3:0 Kreeka, ent jäi 1:3 alla Hispaaniale ja 0:3 Mehhikole.

„Esimesel nädalal oli meil probleeme, et oma mängutaset hoida rohkem kui kahes geimis. Seega pidime vahepealse ajaga taastama oma vaimu ja parandama teatud taktikalisi nüansse. Kokkuvõttes on meie eesmärgiks aina paremini mängida ja panna vastased võidu nimel võimalikult palju pingutama. Teame, et Eesti on väga tugev võistkond, ent loodan, et suudame võidelda Kreeka ja Venezuelaga,” rääkis Katari meeskonna loots.

Väikeriik debüteeris Maailmaliigas mullu, kui koguti kolm võitu. Üle mängiti nii Kreeka, Puerto-Rico kui Tuneesia. Aasia meistrivõistlustel on osaletud 1989. aastast ja säravaim etteaste tehti tunamullu, kui Iraanis toimunud turniiril jäädi esimesena medalita. Poolfinaalis kaotati 1:3 Jaapanile ja pronksikohtumises 2:3 Hiinale. Aastal 2006 võõrustati Aasia mänge ja siis saadi samuti neljas koht. Stsenaarium oli sama. Poolfinaalis kaotati neljageimiline matš ja pronksilahingus viiegeimiline kohtumine. Vastasteks olid toona esmalt Lõuna-Korea ja siis Saudi-Araabia.