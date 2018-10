Võrkpalliliit soovib Eestis korraldada Kuldliiga finaalturniiri, mitte Challenger Cupi. Miks?

Mullu võitis Eesti teatavasti Kuldliiga ja pääses Challenger Cupile. Seal teeniti kolmas koht, võõrustaja Portugal lõi finaalis Tšehhit ja tõusis Rahvuste liigasse. Nende kahe turniiri korraldamine annab üsna suure eelise. Näiteks sai Kuldliiga finaalturniiri korraldanud Tšehhi võtta alagrupiturniiri lõdvemalt. Portugali jaoks oli koht Challenger Cupil tagatud, nad jäidki Kuldliiga finaalturniiril Eesti, Tšehhi ja Türgi järel neljandaks.

Võrkpalliliidu president Hanno Pevkur avaldas eelmisel nädalal, et ühte kahest turniirist üritatakse uuel hooajal siia tuua. Nüüd langes otsus. „Seal mitu argumenti,” põhjendas Pevkur Kuldliiga finaalturniiri eelistamist. „Eelkõige peatreeneri (Gheorghe Cretu – M. R.) kaalutlused ja arvestus, et sügisel toimub EM-finaalturniir. Lisaks ettevalmistuskava, korraldusega seonduv ja võimalik publikuhuvi.”

Ka koondise statistiku Alar Rikbergi arvates oli see õige otsus. "Kuldliiga finaalturniiril on korralikud rahalised auhinnad. Kui saame kodus ühe võidu, oleme pääsenud ka Challenger Cupile. Seda on umbes kaks korda odavam läbi viia ja Challenger Cup oleks võib-olla natuke lohisevam," loetles Rikberg argumente.