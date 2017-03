Eesti meeste võrkpallikoondis mängib sel hooajal Eestis kaks tähtsat turniiri. 24.-28. maini toimub MM-kvalifikatsiooniturniir, 9.-11. juunini Maailmaliiga III tugevusgrupi mängud. Mõlemad turniirid toimuvad Tallinnas vastrenoveeritud Kalevi spordihallis. Selleks, et tänavust piletimüüki paremini organiseerida, on Eesti Võrkpalli Liit otsustanud luua ametliku fännklubi.

Eelmisel aastal jälgis Tondiraba jäähallis Eesti ja Läti vahelist võrkpallimängu enam kui 5500 pealtvaatajat. Kuna selle hooaja mängupaigas on kohti oluliselt vähem - Kalevi spordihallis on istekohti alla 1700 (lisanduvad seisukohad) - ja on eeldada, et kõik huvilised ei pruugi seekord saali ära mahtuda, siis otsustas võrkpalliliit anda piletite ostmisel eelistuse nendele võrkpallisõradele, kes registreerivad end Eesti võrkpalli ametlike toetajatena.

Registreerunud võrkpallifännid saavad pileteid osta enne teisi huvilisi, piletimüük MM-valikturniirile algab aprilli alguses. Lisaks pakuvad meeste rahvuskoondise suurtoetajad Postimees, Europark ja Sportland fänniklubi liikmetele omapoolseid soodustusi.

"Arvestades võrkpalli suurt populaarsust ja meeste koondise viimaste hooaegade edukaid esinemisi, usun, et Kalevi halli ei pruugi kõik huvilised ära mahtuda. Selleks, et väärtustada fänne, kes igapäevaselt võrkpallile teistest tulisemalt kaasa elavad, tahamegi anda neile võimaluse osta piletid teistest varem," ütles fänniprojekti kommenteerides Eesti Võrkpalli Liidu peasekretär Helen Veermäe ja lisas: "Teeb rõõmu, et koondise suurtoetajatest mitmed, näiteks Eesti Meedia, Europark ja Sportland, leidsid võimaluse projektile ka omalt poolt õlg alla panna, nii saame pakkuda võrkpallisõbrale lisaks sportlikule elamusele ka muid hüvesid".

Lingi registreerimiskeskkonda leiab EVF-i kodulehelt volley.ee.

Meeste võrkpallikoondise Tallinna turniiride ajakava:

24.-28. mai MM-valikturniir. Eesti vastasteks Venemaa, Ungari, Kosovo, Montenegro ja Rumeenia;

9.-11. juuni Maailmaliiga III tugevusgrupi turniir. Eesti vastasteks Hiina Taipei, Montenegro ja Tuneesia.