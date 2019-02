Võrkpalliliiga veerandfinaalid algavad TalTechi ja Bigbank Tartu kohtumisega

Põhiturniiri võitis Bigbank Tartu meeskond 50 punktiga. Tartu klubi teenis ühtlasi 1.-2. märtsil nelja parema meeskonna osalusel toimuva finaalturniiri korraldusõiguse. Teiseks tuli tiitlikaitsja Saaremaa Võrkpalliklubi, kes kogus 48 punkti. Kolmas oli RTU/Robežsardze 45 punktiga, neljas Pärnu Võrkpalliklubi (41 punkti), viies Selver Tallinn (32 punkti), kuues Rakvere Võrkpalliklubi (31 punkti), seitsmes Jekabpilsi Luši (31 punkti) ja kaheksas ehk viimane play-offi pääseja TalTech (19 punkti).

Vaata detailset tabeliseisu!

Veerandfinaalides kohtuvad põhiturniiril üldarvestuses kohtadele 1.-8. tulnud võistkonnad vastavalt: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6. ja 4. vs 5., kusjuures teine ja vajadusel kolmas mäng on kõrgema asetusega võistkonna kodus. Veerandfinaalide kuupäevad on 21. veebruar, 23. veebruar ja vajadusel 24. veebruar.

Põhiturniiri võitja Bigbank Tartu läheb vastamisi viimasena play-offi pääsenud TalTechiga, kellega peeti ka põhiturniiri viimane kohtumine ja saadi 3:0 võit. Avamäng peetakse kolmapäeval kell 19.00 TalTechi spordihoones. Teine kohutmine toimub laupäeval kell 17.00 Tartu Ülikooli spordihoones ning vajadusel kolmas kohtumine pühapäeval kell 15.00 samuti Tartus.