Võrkpalliliidu plaanile otsustavatest MM-valikmängudest otsepilti toota tõmmati vesi peale

Eesti võrkpallikoondis osaleb järgmisel nädalal Kortrijkis toimuval MM-valiksarja lisaturniiril, kus mängitakse välja viimane MM-pilet. Eesti televaatajani jõuavad Kanal 12 vahendusel üksnes kaks viimast mängu – kohtumine Slovakkia ja Belgiaga.

Kolmapäeval kohtutakse Valgevenega, neljapäeval Hispaania ja reedel Saksamaaga, nendest mängudest telepilti ei näidata, võrkpallihuviline peab leppima Delfi tekstipõhise otseülekandega.

Miks nii? „Korraldajal on kohustus toota telepilti turniiri kahest viimasest päevast ja kokku neli mängu. Õnneks kahte Eesti mängu vaataja näeb. Kolmest esimesest päevast ei toodeta mitte mingit pilti, isegi mitte veebiülekannet ei tehta,“ selgitas võrkpalliliidu turundusjuht Toomas Vara. „Pakkusime välja, et saadame oma inimesed kohale, kes teeksid kahe kaameraga ülekande. Selgus, et see ei vasta CEVi (Euroopa võrkpalliliit – M. R.) nõuetele. Nende nõuete kohaselt peab olema vähemalt 5+1 kaamerat.“

Selle uudise valguses on muidugi eriti kahju, et asja ei saanud võrkpalliliidu soovist tuua MMi lisavalikturniir Eestisse. Eesti Päevaleht ja Delfi on järgmisel nädalal Kortrijkis esindatud ja pakub lugejatele sündmuspaigast nii intervjuusid, uudiseid kui ka mängu tekstipõhist otseblogi.

Võrkpallikoondis tegi täna meediale osaliselt avatud treeningu. Esmaspäeval selgub, kes 16 mehest osutuvad lõplikku valikusse.