Võrkpalliliidu juht: keerutame Eestis ühte sama rahapotti ühest alaliidust teise

Helen, mis on sinu jaoks suve ilusaim hetk ning mis toob naeratuse näole sügisel, kui igapäevases töös on parasjagu raske?

See, mida fännid tegid Riias ja Kalevi spordihallis. Need on võib-olla kõige emotsionaalsemad hetked. Kui võrdlen eelmise aasta Poola EM-iga, mis oli ju fantastiline, siis minu arvamus on, et see vahetu side, mis on praegu fännide ja mängijate vahel, on täiesti uuel tasemel. Seda on ilus vaadata. Kui tahad teada saavutuste poolt, siis eks meestel oli loomulikult eesmärk EM-ile saada. Kõik tunnevad juba, et see on suhteliselt rutiinne ja tavaline, eufooriat ei järgnenud...

Tahtsingi uurida, et kui Kuldliiga võidu järel oli lennujaamas suurejooneline vastuvõtt rahvatantsijatega, siis sedapuhku ei olnud vastuvõttu organiseeritud ega õnnitlejaid näha.

Ma arvan, et kõik oleme neid juba õnnitlenud.

See polnudki etteheide, lihtsalt küsimus: kumb on alaliidu vaadatuna tähtsam saavutus?

Eesmärk oli ikkagi EM-ile saada. Mis seal salata, Euroopa Kuldliiga võit oli ka emotsionaalne ja ilus hetk. Naiste poolt on tähtis kindlasti võit Tšehhi üle. Seda on raske üle hinnata.

Edasi lugedes saad teada, kas Eesti on valmis korraldama EM-i, mis linna võivad kolida koondisemängud, kui palju alaliidu eelarvest tuleb sponsoritelt ning küsitud saab seegi, kas rahvusmeeskonna mängud võivad kolida tagasi vabalevisse ehk ETV-sse.