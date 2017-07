Võrkpallikoondist toetanud Andrus Ansip lasi Saksamaa vastu käiku oma trumpkaardi

Maailmameistrivõistluste finaalturniiri piletit jahtivale Eesti võrkpallikoondisele elasid eile Belgias Kortrijkis kaasa ka Andrus Ansip ja Neinar Seli.

„Kui omad mängivad, püüan ikka vaatamas käia. Kindlasti on ka võrkpallikoondise viimase aja edu see, mis saali kutsub,” vahendas võrkpalliliit igapäevaselt Brüsselis töötava Euroopa Komisjoni voliniku ja digitaalse ühtse turu asepresidendi Andrus Ansipi sõnu. „Tore on näha, et nii palju eestlasi on sõitnud nii kaugele meie koondist toetama,” lisas endine Eesti peaminister.

Ühiselt teiste Eesti koondise toetajate ja endise Eesti Olümpiakomitee presidendi Neinar Seliga moodustati tribüünidel enam kui veerandsajaliikmeline fänniarmee, kes hääleka kaasaelamisega koondist veelgi enam tiivustas. „Kui „Aktuaalse kaamera” spordiuudistest nägin, et tribüünid on nii tühjad, tekkis mõte, et tuleks oma vile ja häälega koondisele appi tulla. Eesti spordis on üks hea ütlus: „Small countries, big delegations (Väikesed riigid, suured delegatsioonid)”. Täna (eile – toim) on tribüünil näha, et väikesest riigist on rohkem vaatajaid kui Belgiast endast ja naaberriik Saksamaalt,” lausus Seli võrkpalliliidu infotöötajale.

Kui Hispaania - Belgia kohtumist jälgis saalis 1000 silmapaari, siis õhtuseks Saksamaa - Eesti mänguks jäi alles napilt paarsada. Samas nädalavahetuseks on Belgia mängudeks välja müüdud üle 2000 pileti, saal mahutab 2400.

Fänn Ansipi trump on läbilõikav kahe-sõrme-vile

Delfi uuris teistelt saalis viibinud eestlastelt, mis masti võrkpallifännina Ansip siis ennast näitas. Tuleb välja, et tema tugevaimaks relvaks on läbilõikav kahe-sõrme-vile, millega ta üritas sakslasi servil segada. Kui asi toimis – sakslane tegi servivea –, oli Ansip tehtuga rahul ja muheles auti läinud palle vaadates: miks mitte, kui jõudu on… Oli see nüüd endise peaministri teene või mitte, kuid vastased eksisid servijoonel 19 korda.

Tribüünidele kogunenud fännid said eile olla tunnistajaks tõeliselt tulisele lahingule. Eesti rahvusmeeskond jäi eelmise MM-i pronksmedalisti Saksamaa vastu küll geimidega 0:2 kaotusseisu, ent suutis ülimalt võitlusliku mänguga matši viigistada. Otsustavas geimis oli Saksamaa paraku siiski 15:11 parem.

Kolmapäeval Kortrijkis alanud 2018. aasta maailmameistrivõistluste Euroopa tsooni kolmanda valikringi turniiri kahes esimeses voorus alistas võrkpallikoondis 3:1 Valgevene ja 3:0 Hispaania. Eesti aja järgi täna kell 18:30 minnakse vastamisi Slovakkiaga ja valikturniir lõppeb pühapäeval kell 21:40 algava matšiga Belgia vastu.

Ajaloolist MM-finaalturniiri piletit jahtiv rahvusmeeskond on kolme vooru järel alagrupis teisel kohal. Täisedu on Belgial (9 punkti; geimid 9-0), kahe võiduga on Eesti teine (7; 8-4) ja Saksamaa kolmas (5; 7-5), ühe võidu peal on neljandana Slovakkia (3; 3-6) ja viiendana Hispaania (3; 3-7). Valgevene on seni võiduta (0; 1-9). Alagrupi paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu. Nende võrdsuse korral geimide ja punktide suhet ning viimasena omavahelist kohtumist. Järgmise aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias toimuvale maailmameistrivõistluste finaalturniirile pääseb ainult kuuiku võitja.