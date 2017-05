Võrkpallikoondislasel hakkas vastasest kahju

Eesti võrkpallikoondis jätkas MM-valiksarja võidukalt, Kosovole loovutati geimides ainult 13, 15 ja 7 punkti.

Peatreener Gheorghe Creţu andis eile põhimeestele vaba päeva, kuid tõeliseks mänguks Kalevi spordihallis ei läinud. Alles teist ametlikku kohtumist pidanud Kosovo koondis, kus pole ühtegi professionaalset võrkpallurit, kuuluks mängutasemelt Eesti rahvaliigasse. Matš kestis napilt üle tunni.

„Kindlasti oli see kõige nõrgem vastane, kellega kohtunud oleme. Mingil määral oli see mulle tuttav, klubihooajal tuli ka Austrias nõrku vastaseid sekka, aga päris sellist hävitustööd – 25 : 7 – me ei teinud,” ütles diagonaalründaja Renee Teppan, kes tunnistas, et suures eduseisus hakkas Kosovo palluritest isegi kahju. „Kui ikka tühi võrk ees oli, siis päris täiega ei löönud. Võib-olla nii ei tohiks mõelda, aga üritasin veidi pehmemalt neid asju teha.”

Timo Tammemaa kogus 16 punkti (kasutegur +14), Teppan lisas 10, Kristo Kollo ja Karli Allik 8. Proffide ja amatööride vahe tuli kõige ilmekamalt esile rünnakul: Eesti realiseeris võimalustest 65%, Kosovo mängijatel jäi maha iga viies löök.

Tegelikult oli nii harjumatu vastasega isegi raske mängida. „Sa tead, et oled palju parem, aga nad teevad nii ebastandardseid liigutusi,” kommenteeris sidemängija Andres Toobal, kes oli rahul, et Eesti suutis siiski oma taset hoida.

Eesti kõrval jätkab täiseduga Venemaa, kes alistas Rumeenia 3 : 0. Eile hilisõhtul mängisid Ungari ja Montenegro. Eesti tänane vastane on Montenegro, keda peetakse meie pearivaaliks võitluses alagrupi teise koha eest. „See on meie jaoks väike finaal,” lausus Teppan.