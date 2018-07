Võrkpallikoondise uus kaitsetugi, kes peab hakkama rohkem rääkima

Sissejuhatuseks üks huvitav ja lõbus fakt: 450 elanikuga Päri küla on andnud Eesti meeste võrkpallikoondisele täpselt kaks korda rohkem mängijaid kui 450 000 inimesega Tallinn. Tollest Viljandimaal asuvast külast on pärit Maar ja seal sirgus ka Rauno Tamme. Pealinnast on koondisse jõudnud vaid Ardo Kreek.

Alles teist aastat Balti liigas mänginud Maari nimi kõlas eelmisel hooajal õige tihedalt. Noor libero tuli jutuks ka siis, kui jaanuaris koos Pärnu võrkpalliklubiga Belgiasse euromängule lendasime. Suvepealinna klubi tegevjuht Reio Tilk pakkus välja ulja kihlveo: juba augustis EM-valikmängudes Iisraeli ja Lätiga on Maar Eesti koondises rohkem platsil kui senine asendamatu libero Rait Rikberg. Mängu ilu huvides võtsin kihlveo vastu.