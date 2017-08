Võrkpallikoondise sidemängija Andres Toobal leidis uue koduklubi

Lõppenud hooajal Belgias Antwerpeni värve kaitsnud Andres Toobal sõlmis aastase lepingu Slovakkia meeskonna VK Prievidzaga.

Tegemist on Slovakkia tippmeeskonnaga. Mullu teeniti nii karikasarjas kui ka meistrivõistlustel VK Nitra järel hõbemedalid, nüüd ihutakse salamisi hammast meistritiitlile. „Olen rahul. Kvaliteedi mõttes tundub olevat igati okei võistkond – mõned kohalikud koondislased, üks hollandlasest nurgamees ja brasiillasest diagonaal, kes on varem Prantsusmaal pallinud,“ hindas Toobal, kes miinuspoolelt tõi ainsana välja selle, et klubi ei osale eurosarjas. „Mängime vaid kohalikku liigat. Oli valik – kas mängida ka CEV Cupil või võtta veel üks korralik mängumees. Treener tundis, et kogenud mängijast loobuda ei saa.“

Belgia liigat loetakse Slovakkia meistrivõistlustest tugevamaks. „Belgias on kaks maailmatasemel klubi, Roeselare ja Maaseik, mis on juba aastaid osalenud Meistrite liigas. See tõstab liiga taset,“ nõustub Toobal. Samas on Prievidza Slovakkias selgelt ambitsioonikam klubi, kui oli Antwerpen Belgias ja ootused on kõrged. Eestlane on Prievidzas sidemängijatest esinumber, lisaks temale söödab meeskonnas ründajatele palle ette kohalik noormängija, kellele kavatsetakse mänguaega anda kohtumistes liiga autsaideritega.

Kui palju sinu vastu mujalt huvi tunti? „Kevadel oli üks variant Soomest, sinna ei tahtnud ma ise minna. Teine variant oli Tšehhist. Sinna oleksin läinud, aga ei teagi, mis juhtus. Pidin pärast Mehhikos toimunud Maailmaliiga finaalturniiri minema sinna tingimusi üle vaatama ja lepingut allkirjastama, aga nad olid vahepeal võtnud juba mingi noore ameeriklase. Ju leidsid enda jaoks odavama variandi,“ rääkis Toobal.