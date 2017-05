Võrkpallikoondise peatreener: mulle ei meeldi tegelikult ülikonnas juhendada

Eesti võrkpallikoondise treenerid Gheorghe Cretu, Rainer Vassiljev ja Mirko Fasini torkasid tänasel MM-valikmängul silma uhkete ülikondadega.

Eesti publik on juba harjunud nägema võrkpallitreenereid dressides. Seetõttu oli värskendav näha mainitud triot elegantsetes ülikondades. Cretu ütles, et on iseenesest ülikonnaga mängul olemisega harjunud, sest Poola liigas käib see etiketi juurde. Samas pole ta sellest sugugi vaimustatud. „Ma ei saa sellega liikuda,“ rääkis rumeenlane, kes on armastab palju žestikuleerida. „Aga kui sponsor ülikonna andis, siis andis ja tuleb kanda.“

Eesti võitis Rumeeniat 3:1 ja kohtub homme Kosovoga, kes täna kaotas kuivalt Ungarile.