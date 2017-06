Võrkpallikoondise loots Creţu jätab Puparti EM-koondisest välja

Eesti võrkpallikoondis ajab MM-i lisavalikturniiril ja EM-i finaalturniiril läbi samade mängijatega.

Maailmaliiga turniiri ajal avaldas kapten Kert Toobal lootust, et Keith Puparti ja Martti Juhkami kujul võiks tiheda mängugraafiku pärast ägisevale rahvusmeeskonnale abiväge saabuda. Nüüdseks on selge, et nad ei liitu koondisega juulis Kortrijkis toimuva MM-valiksarja lisaturniiriks ega ka augustis Poolas peetavaks EM-finaalturniiriks.

„Juhkami teema oli minu jaoks juba varem suletud. Tal oli võimalus appi tulla, teda kutsuti, aga ta keeldus. Juhkamiga võrreldes on Puparti puhul hoopis teine lugu. Tema on siiani olnud alati kohal ja platsil. Tal on aastate kaupa olnud kodust eemal ja soovis olla perega,” sõnas koondise loots Gheorghe Creţu.

Siiski jääb ka Pupart tänavu koondisemängudest eemale. Ka EM-finaalturniirist, ehkki algse info järgi pidi ta aasta tähtsaimaks turniiriks tagasi tulema. „See on minu otsus,” lausus Creţu. „Ta lubas, et kui saame lisavalikturniirile, tuleb juulis appi. Mina temalt nüüd positiivset vastust ei saanud. Kui ei tule MM-valikturniirile, ei tule ka EM-ile.”

Treeneri sõnul ei oleks kahe turniiri vahel meeste vahetamine teiste mängijate vastu aus. Puparti endaga ei õnnestunud Eesti Päevalehel paari viimase päeva jooksul kontakti saada.

Sakslastel probleeme koosseisuga

Kuuldavasti ei saa ka Saksamaa otsustavaks MM-pileti jahiks parimat koosseisu kokku. Maailmaliiga kolmandas tugevusgrupis kolmandaks tulnud tiimiga ühineb viimasel MM-il parimaks sidemängijaks nimetatud Lukas Kampa ja Itaalia liigas palliv nurgamees Denis Kaliberda, kuid eemale jäävad tugevad diagonaalründajad György Grozer (osaleb samal ajal Aasia klubide tšempionaadil) ja Jochen Schöps ning suvel rannavollet eelistav keskblokeerija Philipp Collin. "Sakslastel on nendetagi piisavalt tippmängijaid, kes on karastunud Itaalia klubides," kommenteeris Creţu.

Praegu puhkust nautiv Eesti koondis koguneb uuesti esmaspäeval Rakveres. Laagrisse tuleb 16 meest, lisaks Mehhikos Maailmaliiga kolmanda tugevusgrupi finaalturniiril triumfeerinud koosseisule Henri Treial ja Karli Allik. Seevastu Taavet Leppiku põlvevigastus ei ole loodetud moel paranenud. Esialgu kokkuleppeid sõprusmängude osas sõlmitud polegi, võimalik, et Kortrijki turniirini jäävad kaks nädalat kasutataksegi vaid treenimiseks.

MM-i lisavalikturniiril võitlevad viimase finaalturniiri pileti eest võõrustaja Belgia, Saksamaa, Eesti, Slovakkia, Hispaania ja Valgevene.