Võrkpallikoondise liider Robert Täht sai lõpuks oma tahtmise ja liitus Euroopa tippklubiga

Eesti võrkpallikoondise liidri Robert Tähe klubikarjäär jätkub Türgi tippmeeskonnas.

Viimased hooajad Poolas Lubini Cuprumis pallinud nurgaründaja Robert Täht sõlmis juba mõni aeg tagasi lepingu Izmiri Arkas Sporiga. Lisaks liitub tänavu Türgis finaali jõudnud ja seal Halkbankile alla jäänud Arkas Sporiga Brasiilia sidemängija Murilo Radke.

Türgi liiga on üks maailma tugevamaid, Euroopas loetakse kõvemaks vaid Venemaa, Itaalia ja Poola liigasid. Samas Arkas Spor on suurem ja tugevam klubi kui tänavu Poolas seitsmenda koha saanud Lubini Cuprum. Türgis pallib teinegi Eesti koondise tugitala Oliver Venno, kes tuli lõppenud hooajal Ankara Maliye Piyango särgis meistrivõistlustel viiendaks ja karikasarjas jõudis finaali.

Tegelikult ihkas Täht juba aasta varem Lubinist lahkuda, tal oligi mitmeid pakkumisi laual, huvi tundis ka Belgorodi meeskond, kuid kuna teda sidus Cuprumiga leping, ei lastud eestlast sealt tulema.

Arkas Spori peatreener on tuntud Kanada juhendaja Glenn Hoag, kelle käe on kunagi mänginud ka Venno. Türgi liiga on võidetud neljal korral, viimati aastal 2015. Aastal 2009 võideti CEV Challenge Cup, kolm aastat hiljem jõuti Meistrite liigas finaalturniirile. Tänavune hooaeg Meistrite liigas polnud edukas, alagrupiturniiril jäädi Zaksa (Poola), Trentino (Itaalia) ja Noliko (Belgia) vastu võiduta.