Võrkpallikoondise kapten ühines Tartuga

Facebooki sissekanne originaalis:

TÜ/Bigbankil on hea meel teatada, et meiega on liitunud Eesti võrkpallikoondise sidemängija Julija Mõnnakmäe! Kuna TÜ/Bigbanki senine sidemängija nr üks ehk Liis Noormets sai vigastada ja mängupaus võib venida kuni kahe kuu pikkuseks, siis otsis klubi lahendust. Koondise sidemängija Julija oli aga endiselt klubita ning arvestades juba jaanuaris tulevaid koondise mänge kulub mängupraktika talle ära. Loodetavasti sünnib sellest vastastiku kasulikust koostööst palju ilusaid tulemusi!