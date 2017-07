Võrkpallikoondis võttis kauni võidu ja on MM-finaalturniirist JÄLLE kolme geimi kaugusel!

Eesti võrkpallikoondis alistas Belgias Kortrijkis peetaval MM-valiksarja lisaturniiril väga veenvalt Slovakkia 3:0.

Geimides anti vastastele 14, 17 ja 20 punkti. Tõele au andes tuleb märkida, et Slovakkia koosseisust puudusid seitse põhimeest, kes puhkavad kodumaal EM-finaalturniiriks. Lisaks ei teinud täna kaasa nende kapten Frantisek Ogurcak, kes on hädas terviseprobleemidega.

Robert Täht tõi 17 punkti (+12; 63%), Oliver Venno 15 (+12; 50%), Ardo Kreek 9 (+5; 75%), Timo Tammemaa 7 (+6; 50%; 3 blokki), Kristo Kollo 3 (-4; 25%), Kert Toobal 2, Andres Toobal 1 ja Andri Aganits 1 silma. STATISTIKA

Täht: "Slovakkia oli täna klass nõrgem vastane kui Saksamaa, eilsest mängust oli meil endiselt täielik mänguvalmidus sees. Usun, et olemegi parem võistkond kui Slovakkia. Aga tuleb ka arvestada, et meil midagi tagasi hoida polnud, nende lootused olid juba kadunud ja päris veri-ninast-välja olukord see nende jaoks polnud. Samas nad proovisid kõike, treener tegi palju vahetusi ja otsis õiget koosseisu."

Eesti on nüüd võitnud kolm mängu neljast. Õhtuses mängus lähevad vastamisi täiseduga jätkav Belgia ja Saksamaa, aga sõltumata selle kohtumise tulemusest on selge, et kui Eesti homme Belgiat võidab 3:0 või 3:1, tuleme turniiril esimeseks ja pääseme esmakordselt finaalturniirile.

Täht: "Jah, miinimumülesande oleme juba täitnud, see eesmärk oli olla viimase päevani mängus sees. Aga nüüd tahame kindlasti ka MMile saada, selleks piisab Belgia vastu 3:0 või 3:1 võidust."

Rikberg oli veel resoluutsem: "Me ei ole kindlasti veel rahul, siin jagatakse välja üks MM-pääse ja me tulime selle järele."

Mais Tallinnas toimunud turniiril oli Eesti samasuguses seisus, MMist ühe võidu kaugusel. Siis oleks piisanud edasipääsuks ükskõik millisest võidust Venemaa vastu, kuid võidetud avageimi järel tuli tunnistada idanaabrite paremust 1:3. Nüüd on uus võimalus.

Tänases esimeses matšis edestas Hispaania Valgevenet 3:2, õhtul kohtuvad Belgia ja Saksamaa. Enne seda matši on Belgial ja Eestil 3 võitu, Saksamaal ja Hispaanial 2, Slovakkial 1 ning Valgevene pole võiduarvet avanud.

Juhul kui Saksamaa võidab täna Belgiat, piisab Eestile homme edasipääsuks 3:2 võidust. Hoiame otseblogis sakslaste-belglaste heitlusel silma peal.

ENNE MÄNGU

Eesti on MM-valiksarja lisaturniiril teeninud kolme vooru järel kaks võitu, Slovakkial on võite üks - eile mängiti Valgevene üle 3:0.

Kui võidame täna Slovakkiat 3:0 või 3:1, on meil teiste matšide tulemustest sõltumata pühapäeval kindlasti võimalus mängida ajaloolise MM-finaalturniiri pileti nimel. Sel juhul piisaks pühapäeval Belgia vastu 3:1 võidust. Alagrupi paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude ja seejärel punktide arvu. Nende võrdsuse korral geimide ja punktide suhet ning viimasena omavahelist kohtumist. Kolme vooru järel juhib täiseduga Belgia (9 punkti; geimid 9-0), kahe võiduga on Eesti teine (7; 8-4) ja Saksamaa kolmas (5; 7-5), ühe võidu peal on neljandana Slovakkia (3; 3-6) ja viiendana Hispaania (3; 3-7). Valgevene on seni võiduta (0; 1-9).

Slovakkia ei ole Belgias küll parimas rivistuses, puudu on koguni seitse meest, kes praegu puhkavad ja hakkavad seejärel valmistuma EM-finaalturniiriks. See ei tähenda, et Eestit ootaks kerge jalutuskäik. „Mäng Slovakkiaga saab olema väga raske. Peame saama kohe algusest hea rütmi ja oma taktikast kinni pidama. Kui pole otsest vajadust, siis peame raske vastuvõtu korral rünnakul riske vältima ja sundima vastaseid mängima pikki pallivahetusi,” lausus rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu.

Eesti unistust MMist tahab täna kustutada ka üks Saaremaa võrkpallimeeskonna mängija - nurgaründaja Tomaš Halanda. Varem Tšehhi ja Saksamaa kõrgliigas pallinud 25aastane ja 195sentimeetrine Halanda hakkab tuleval hooajal esindama Saaremaad koos rahvuskaaslase Matej Hukeliga. Ühegi Eesti koondislasega, kes Belgiasse sõitsid, väga tugevat võistkonda komplekteeriv Saaremaa siiani käsi löönud ei ole. Küll aga koondisest napilt välja jäänud Rauno Tammega.

Põhitegija Halanda Slovakkia koondises siiski pole. Belgia vastu sekkus ta vahetusest ja tõi 3 punkti, Saksamaa vastu platsil ei käinud ja võidumängus Valgevenega tuli väga hästi pingilt sisse, tuues 8 silma.