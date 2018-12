Võrkpallikoondis teatas koosseisu EM-valikmänguks Lätiga

Meeskonnal on pidada jäänud üks kohtumine, kui 6. jaanuaril võõrustatakse Tartu Ülikooli spordihoones Avo Keele juhendatavat Lätit. Eestil selles mängus enam midagi kaalul pole, sest juba augustis kindlustati B-alagrupis esikoht ning tagati pääs finaalturniirile. Eestil on enne viimast vooru koos 9 punkti, Iisraelil 3 ja Lätil punktiarve avamata.

Kõiki tulemusi ja ajakava näeb SIIT.

Rahvusmeeskonna koosseis EM-valikmänguks Lätiga: Kert Toobal, Markkus Keel, Rait Rikberg, Silver Maar, Oliver Venno, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Kevin Saar, Rauno Tamme, Henri Treial, Timo Tammemaa, Ardo Kreek, Mart Naaber.

Naiste koondisel on pidada veel kaks kohtumist, 6. jaanuaril kell 16.00 võõrustatakse Tartu Ülikooli spordihoones Rootsit ning 9. jaanuaril mängitakse võõrsil Soome koondisega. Rahvusnaiskonnal on säilinud kõik võimalused jõudmaks ajaloos esimest korda finaalturniirile, hetkel ollakse E-alagrupis 6 punktiga teisel kohal, Soome on 10 punktiga esimene, Tšehhil on sarnaselt Eestile 6 punkti ja Rootsil neljandana 2 punkti.

Rahvusnaiskonna koosseis koondise laagriks: Nette Peit, Kristiine Miilen, Polina Bratuhhina-Pitou, Anu Ennok, Hanna Pajula, Ingrid Kiisk, Julija Mõnnakmäe, Kaisa Bahmatsev, Liis Kullerkann, Eliisa Peit, Eliise Hollas, Kertu Laak, Kristi Nõlvak, Liisel Nelis, Kristel Moor, Kadi Kullerkann.