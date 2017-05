Võrkpallikoondis sai ülitähtsa võidu, MM-finaalturniirist lahutab veel kaks võitu

Pealkirjas olev väide on õige, ehkki seda teostada on paganama raske. MM-finaalturniirile jõudmiseks tuleks laupäeval võita Ungarit ja pühapäeval Venemaad. Pühapäeval peetud sõprusmängus kaotasime idanaabritele 0:3. Seega...

Küll on Eestil väga head võimalused tulla grupis teiseks, samas pole Ungari lootused kadunud. Kui Eesti lõpetab turniiri teisena, pääseme valiksarja kolmandasse ringi, kus mängitakse veel üks MM-pilet välja.

Tänases mängus vedas Eesti koondist eelkõige 19 punkti toonud ja koguni 4 serviässa löönud Oliver Venno, kuid tublid olid ka kõik teised. Statistikalehte on suisa rõõm tutvustada:

Ardo Kreek - 13 punkti (kasutegur +12), 5 blokki, rünnak 75%.

Robert Täht - 11 punkti (+6), rünnak 63%.

Andrus Raadik - 9 punkti (+5), rünnak 44%.

Andri Aganits - 8 punkti (+4), rünnak 70%.

Kiidusõnad ka Kert Toobalile ja libero Rait Rikbergile.

ENNE MÄNGU

Nagu Eesti koondise diagonaalründaja Renee Teppan pärast eilset võidumängu Kosovoga ristis, ootab rahvusmeeskonda ees täna MM-valiksarja väike finaal. Senistes matšides oleme meie alistanud 3:1 Rumeenia ja 3:0 Kosovo, Montenegro kaotas 0:3 Venemaale ja alistas eileõhtuses põnevuslahingus 3:2 Ungari. Ometigi peaks just Balkani võistkond olema see, kes grupi suursoosiku Venemaa ja meie kõrval esmajärgus sekkub heitlusesse MM-valiksarjast edasipääsemise nimel.

„Tegemist on ohtliku vastasega. Paljud nende pallurid kuuluvad tippliigadesse,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu. Teiste seas leiab Balkani riigi koondisest nii Iraani, Lõuna-Korea kui Prantsusmaa liigade mängumehi. Sarnaselt meile kuulub ka Montenegro Maailmaliiga kolmandasse tugevusgruppi.

Montenegro peatreener Veljko Basić peab algava matši eel soosikuks Eesti rahvusmeeskonda. „Venemaa on omaette tasemel, Eestil on suur šanss saada alagrupis teine koht. Te mängite hästi ja tean teie pallurite tugevust,” rääkis ta alagrupi jõujoontest.

Väga hea ülevaade on Basićil Prantsusmaa liigadest, kus mängis lõppenud klubihooajal neli praegust koondislast. Enam kui kümnendi on ta ise mänginud Kert Toobali praeguses koduklubis Rennes´is. Sealsamas alustas ta ka oma treenerikarjääri ja lisaks on ta juhendanud ka Pariisi Volley´t ja Toursi. Lõppenud hooajal oli ta Türgi klubi Istanbuli Fenerbahçe´i peatreener, mis tähendab, et hea ülevaade on tal ka Oliver Venno suurepärasest hooajast. Lisaks oli tema poeg Luka Timo Tammemaa klubikaaslane Toulouse Spacer Volley´s.

Otsepääsme 2018. aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale MM-finaalturniirile tagab üheringilise turniiri võitja, teise koha omanik jätkab MM-i pääsme püüdmist suvel valiksarja kolmandas ringis. Paremusjärjestuse määramisel vaadatakse esmalt võitude, seejärel punktide arvu (3:0 ja 3:1 annavad võitjale kolm punkti, 3:2 edu võitjale kaks ja kaotajale ühe punkti). Nende kahe näitaja võrdsuse korral on järgmisteks kategooriateks geimide ja punktide suhe ning viimaseks kaalukeeleks omavahelise kohtumise tulemus.

24. mai

Montenegro – Venemaa 0:3 (21:25, 22:25, 18:25)

Eesti – Rumeenia 3:1 (25:15, 25:21, 22:25, 25:16)

Ungari – Kosovo 3:0 (25:13, 25:17, 25:9)

25. mai

15:00 Venemaa – Rumeenia 3:0 (25:18, 25:20, 25:21)

18:00 Kosovo – Eesti 0:3 (13:25, 15:25, 7:25)

20:30 Montenegro – Ungari 3:2 (23:25, 25:13, 25:23, 26:28, 15:10)

26. mai

15:00 Rumeenia – Kosovo

18:00 Eesti – Montenegro

20:30 Ungari – Venemaa

27. mai

15:00 Montenegro – Rumeenia

18:00 Ungari – Eesti

20:30 Venemaa – Kosovo

28. mai

15:00 Rumeenia – Ungari

17:30 Kosovo – Montenegro

20:30 Eesti – Venemaa

VÕRKPALLI MM-VALIKSARI: EESTI - MONTENEGRO

Märt Roosna: 25:23. Olemas! Venno! 3:0! Võit!

Märt Roosna: 24:23. Venno blokki...

Märt Roosna: 24:22. Kreek on võrgus.

Märt Roosna: 24:21. Veel üks serviviga vastastelt.

Märt Roosna: 23:21. Babovic keskelt.

Märt Roosna: 23:20. Punkt vastaste serviveast juurde.

Märt Roosna: 22:20. Cacici hani jääb maha.

Märt Roosna: 22:19. Radonici serviviga.

Märt Roosna: 21:19. Venno blokki.

Märt Roosna: 21:18. Venno blokki.

Märt Roosna: 21:17.

Märt Roosna: 20:17. Täht teeb ootamatu üle-õla-löögi!

Märt Roosna: 19:17. Raadiku serviviga.

Märt Roosna: 19:16: Kreek!

Märt Roosna: 18:16. Kohtunik näitab meile nelja puudet, ehkki puuteid oli kolm! Publik hullub - vilekoor tahab kõrvu lõhkuda!

Märt Roosna: 18:15. Venno rünnak! Saime sõbra Culafici servijoonelt minema aetud.

Märt Roosna: 17:15. Me ei saa servi kätte, Raadik lööb hädatõste blokki.

Märt Roosna: 17:14. Raadik lööb auti.

Märt Roosna: 17:13.

Märt Roosna: 17:12. Venno blokk! See on juba võrkpallipidu!

Märt Roosna: 16:12. Aganitsa serv tagasi meie poole enam ei jõua!

Märt Roosna: 15:12. Kreegi blokk! J-ä-r-j-e-k-o-r-d-n-e!

Märt Roosna: 14:12. Raadik raiub blokist auti. Temagi on teinud väga soliidse partii täna.

Märt Roosna: 13:12. Vahe sulab...

Märt Roosna: 13:11.

Ikka sõltub, Ungaril on veel teoreetiline variant.

Märt Roosna: 13:10. Aganits!

Märt Roosna: 12:10. Cacic.

Marko: Kui tänase mängu võidab Eesti, kas siis võib öelda, et alagrupi 2. koht on käes või sõltub siis homsest mängust Ungariga ka veel midagi?

Märt Roosna: 12:9. Venno!

Märt Roosna: 11:9. Aganitsa rünnak.

Märt Roosna: 10:9. Täht vajutab!

Märt Roosna: 9:9. Cacici rünnak.

Märt Roosna: 9:8. Kreek!

Märt Roosna: Rünnakuvigu on Eesti kahe geimi peale teinud vaid kaks. Servivigu 9, ässasid 6.

Märt Roosna: 8:8. Täht blokki.

Märt Roosna: 8:7. Bojici rünnak tagaliinist

Märt Roosna: Punktitoojad kahe geimi järel: Venno 13, Kreek 10 (4 blokki, rünnak 5st 4), Täht 9, Raadik 6, Aganits 5.

Märt Roosna: 8:6. Raadiku serviäss - mitte hirmkõva löök, aga lendab vastuvõtust publikusse.

Märt Roosna: 7:6. Montenegro serviviga.

Märt Roosna: 6:6 Cacic viigistab.

Märt Roosna: 6:5. Venno pommserv - mats ja maaühendus!

Märt Roosna: 5:5. Oliver Vennnnnnnnooooo!

Märt Roosna: 4:5. Kreek!

Märt Roosna: 3:5. Venno puudutab palli vastaste poole ja punkt neile juurde.

Märt Roosna: 3:4. Venno lööb auti.

Märt Roosna: 3:3.

Märt Roosna: 3:2. Aganitsa serviviga.

Märt Roosna: 3:1. Cacic teeb rünnakul vea.

Märt Roosna: 2:1. Raadiku rünnak

Ühtlasi teatan, et segase jutuga blogisse panustanud Kristo on saadetud viinaravile, tema ei pääse enne eetrisse, kui on kaineks saanud :)

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: Statistikast mõne aja pärast, praegu pole veel teist geimi olemas.

Karvo: Statistikast ka midagi, suurimad punktitoojad?

Märt Roosna: Ei ole täis. Istekohti on praegu Kalevi hallis 2000, ütleks, et on umbes pooltäis.

Sander: Märt, on ikka saal rahvast täis?

Märt Roosna: 27:25. Kreek paneb kavalalt kruttiva nõrga servi ja pall kukub Montenrgo mängijate nina ette maha! Geimi meile ja juhime 2:0!

Märt Roosna: 26:25. Tähe hanitus!

Märt Roosna: 25:25. Servima vahetatud Andres Toobal eksib pallingul.

Märt Roosna: 25:24. Venno lahendab kolmese bloki vastu hirmus raske olukorra punktivõiduga!

Märt Roosna: 24:24. Culafic, kes siis veel...

Märt Roosna: 24:23. Venno äss! Kui vajalikul hetkel!

Rene: Võitle Eesti, VÕITLE!

Märt Roosna: 23:23. Raadik lõpetab pika pallivahetuse!

Märt Roosna: 22:23. Venno löök ei jää maha, Culafici oma jääb.

serg: Go Eesti

Virks: Õpetaja, geimi võit on meie.. seega hetkel juhime ;)

Märt Roosna: 22:22. Valus tegelane! Culafic, meie vastuvõtjate õudusunenägu, vajutab nüüd serviässa.

Alex: Mäletame, et Eesti oli korraks 2:7 taga.

Märt Roosna: 22:21.

Märt Roosna: 22:20. Täht pani hirmsa paugu servil, kahjuks pikalt auti. Montenegro vastab serviveaga.

Märt Roosna: 21:19. Venno! Praegu just mõtlesin, kui loogiline on eesti mäng. Sellist arusaamatust ja puterdamist ikka ei näe. Meeldib!

õpetaja: hakake juba juhtima!

Märt Roosna: 20:19. Toobal üllatab tõstega tagaliini ja Täht vajutab teiselt korruselt palli maha!

Märt Roosna: 19:19. Venno viigistab!

Märt Roosna: 18:19. Babic viib Montenegro ette.

Märt Roosna: 18:18. Toobal mängib Vennole võrgu peaaegu puhtaks ja punkt on tõsiasi.

Märt Roosna: 17:18. Cacic.

Märt Roosna: 17:17. Täht!

Märt Roosna: 16:17. Sidemängija Babovic hanitab teiselt puutelt.

Märt Roosna: 16:16. Cacic võrku.

Siis on hästi!

Loodame

Märt Roosna: 15:16. Bojici serviviga.

Meil siin käib üks vahva võrkpallimäng :) Eesti juhib geimidega 1:0, teine tuleb ka kohe varsti ära, ärge pabistage.

Artur: Mis toimub?

Märt Roosna: 14:16. Täht blokki.

Märt Roosna: 14:15. Ka Venno eksib servil.

Märt Roosna: 14:14. Raadik!

Märt Roosna: 13:14. Aganitsa serviviga.

Marek: Kes juhib?

Keegi ei juhi, viik on. Aga Eesti skoor on esimene, Montenegro oma teine - lihtne ju!

Märt Roosna: 13:13. Kreegi blokk!

Märt Roosna: 12:13. Culafic lajatab ühese bloki vastu palli auti.

Märt Roosna: 11:13. Jälle Aganits!

Märt Roosna: 10:13. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 10:12. Aganits!

Kristo: Palju seis on

Märt Roosna: 9:12. Nüüd päästab Täht palli ja kohtunik vilistab talle sooja palli. No ma ei tea...

Märt Roosna: 9:11. Nüüd sai tagaliinist kuuelt võimaluse Raadik ja kasutas ka kenasti ära.

Märt Roosna: 8:11. Babic keskelt.

Märt Roosna: 8:10. Tähe rünnak.

Märt Roosna: 7:10. Nüüd blokeerib Babic Venno löögi.

Märt Roosna: 7:9. Raadikult serviviga.

Märt Roosna: 7:8. Rikberg tõstab, Venno lööb ja punkt juures!

Märt Roosna: 6:8. Venno teeb lõpuks servivea. Hea seeria temalt.

Märt Roosna: 6:7. Kreek paneb nüüd bloki Culaficile!

Märt Roosna: 5:7. Ja Kreegilt blokk! Elame veel!

Märt Roosna: 4:7. Venno hakkab taas päästma - serviäss!

Märt Roosna: 3:7. Kreegi rünnak.

Märt Roosna: 2:7. Venno blokki.

Märt Roosna: 2:6. Culafic võttis serviga ette Tähe ja otsepunkt.

Märt Roosna: 2:5. Cuk keskelt.

Märt Roosna: 2:4. Venno blokist auti!

Märt Roosna: 1:4. Meisterlik löök Bojicilt.

Märt Roosna: 0:3. Venno auti. Mis lahti on?

Märt Roosna: 1:3. Aganits päästab meid punktipõuast.

Märt Roosna: 0:2. Aganits lööb palli auti. Rahvas elavneb ja karjub: "Eesti-Eesti!"

Märt Roosna: 0:1. Culafici rünnak.

Märt Roosna: 25:23. Venno löök lõpetab geimi. Eesti juhib 1:0.

Märt Roosna: Geimpall...

Märt Roosna: 24:23. Culafis lööb võrku.

Märt Roosna: 23:23. Tähe rünnak

Märt Roosna: Taas Culafici serv...

Märt Roosna: 22:23. Rikberg ei saa servi kätte ja Montenegro nopib kerge punkti.

Märt Roosna: 22:22. Alliku serv läheb kahjuks pikaks.

Märt Roosna: 22:21. Andris Aganits - ülevalt alla! Mõnuga! Allik tuleb servima.

Märt Roosna: 21:21. Boijci rünnak.

Märt Roosna: 21:20. Täht!

Märt Roosna: 20:20. Cacic viigistab.

Märt Roosna: 20:19. Aganits lööb blokist auti.

Märt Roosna: 19:19. Culafic leiab meie blokis prao.

Märt Roosna: 19:18. Kus häda kõige suurem, seal Kreegi serviäss kõige lähem!

Märt Roosna: 18:18. Täht lööb kolme maha!

Märt Roosna: 17:18. Eesti rünnakust ei saa asja, Babic seevastu põrutab palli maha.

Märt Roosna: 17:17. Cacic viigistab.

Märt Roosna: 17:16. Bojici serviviga.

Märt Roosna: 16:16.

Märt Roosna: 16:15. Kolmene blokk! Punkt Kreegile ilmselt.

Märt Roosna: 15:15. Vennolt äss!

Märt Roosna: 14:15. Vennolt hea serv, hea kaitsemäng, hea rünnak! Nii hoida!

Märt Roosna: 13:15. Täht põrutab tagaliinist kuue pealt palli maha!

Märt Roosna: 12:15. Kreek!

Märt Roosna: 11:15. Montenegro serviäss.

Märt Roosna: 11:14. Cuki rünnak

Märt Roosna: 11:13. Raadik lööb osavalt bloki ladvast auti.

Märt Roosna: 10:13. Tähe serviviga.

Märt Roosna: 10:12. Montenegro ründaja astus kolme meetri joonele.

Märt Roosna: 9:12. Täht rammis uuesti blokki. Time-out.

Märt Roosna: 9:11. Täht lööb blokki

Märt Roosna: 9:10.

Märt Roosna: 9:9. Cacic auti.

Märt Roosna: 8:9. Cacici rünnak.

Märt Roosna: 8:8. Toobali ja Aganitsa blokk peab!

Märt Roosna: 7:8. Täht teeb kauni hanituse otse bloki taha.

Märt Roosna: 6:8. Montenegro kapten Cacic paneb Venno kinni.

Märt Roosna: 6:7.

Märt Roosna: 6:6. Venno rünnak

Märt Roosna: 5:6. Teine temporündaja Cuk saab käe valgeks.

Märt Roosna: 5:5. Venno rünnak! Jumal tänatud, nüüd pääsesime Culafici servidest mõneks ajaks.

Märt Roosna: 4:5. Raadiku rünnakust põrkab pall tema enda pihta.

Märt Roosna: 4:4. Ja vastaste liider põrutab teise ässa jutti.

Märt Roosna: 4:3. Rikberg ei saa Culafici servi kätte.

Märt Roosna: 4:2.

Märt Roosna: 4:1. Vennolt hea kaitsemäng ja Raadik lööb palli maha.

Märt Roosna: 3:1. Kreegi blokk!

Märt Roosna: 2:1. Raadiku rünnak. Hea, et ta kohe võimaluse sai ka käe valgeks.

Märt Roosna: 1:1. Babici temporünnak

Märt Roosna: 1:0. Täht alustab serviässaga!

Märt Roosna: Eesti algkooseisus üllatusi ei ole: Kert Toobal, Oliver Venno, Robert Täht, Andrus Raadik, Ardo Kreek, Andri Aganits ja libero - üks ja ainus - Rait Rikberg! Välja hõigati ka teine libero Denis Losnikov, näis, kas ta saab ka võimaluse.

Märt Roosna: Montenegro ohtlikuim pallur on diagonaalründaja Milos Culafic.

Märt Roosna: Hümnid kuulatud, läheb mänguks.

Mati Jaeski: Mainimata on, et mängu parimaks tunnistati Kosovo mängija Hajdaraj BARDHYL,

Märt Roosna: Tänases esimeses mängus üllatas positiivselt Kosovo, kes sai Rumeenialt kätte ühe geimi: 12:25, 15:25, 25:21, 15:25. Tegemist oli Kosovo jaoks esimese geimivõiduga ametlikus mängus, seega soovime neile palju õnne.

Märt Roosna: Kirjutame siis tabeliseisust ja sellest, miks see mäng nii tähtis on. Kahe vooru järel on kaks võitu Eestil, Venemaal ja Montenegrol. Punkte on Eestil ja Venemaal 6, Montenegrol 5, kuna eile saadi Ungarist jagu 2:3. Venemaa alagrupi võit tundub olevat vääramatu, seega sisuliselt mängitakse täna grupi teisele kohale. Tuletame meelde, et esimene pääseb otse MMile, teine kolmandasse ringi, kus mängitakse veel üks pilet välja.

Märt Roosna: Heihopsti, võrkpallisõbrad! Tervitused Kalevi spordihallist ja loodetavasti olete te siia poole teel, sest koondis vajab täna teie tuge.