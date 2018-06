Võrkpallikoondis kaotas Belgiale kuivalt. Miks Cretu põhimehed välja võttis?

„Eelmisel suvel MM-valiksarjas me ei püüdnudki Derood täielikult pidurdada, sest ta on nii kõrge tasemega mängija, et toob mingid punktid igal juhul ära. Püüdsime pigem talle mitte liiga palju tegutsemisruumi anda. Deroo võib olla mitu geimi nähtamatu, ent otsustaval hetkel toob ikka kastanid tulest. Teda tuleb jälgida, ent kogu tähelepanu ei saa tema peale minna. Samal ajal on ka meil selliseid mehi, kes suudavad mängu saatuse otsustada,“ analüüsis Crețu.

Eesti koondise koosseis mänguks Belgiaga: Kert Toobal, Markkus Keel, Renee Teppan, Oliver Venno, Henri Treial, Mart Naaber, Andri Aganits, Timo Tammemaa, Karli Allik, Robert Täht, Kristo Kollo, Rauno Tamme, Rait Rikberg, Albert Hurt.

Eesti juhib Kuldliiga A-alagruppi täisedu 12 punktiga, Belgial on teisena 8 ja Slovakkial 4 punkti. Rootsil on punktiarve avamata.



Euroopa liiga: Belgia - Eesti

Märt Roosna: 25:19. Lõpp oli kole. Belgia võitis 3:0. Eestil siiski kõik võimalused finaalturniirile jõuda alles, kolmapäeval tuleb Slovakkiat võita.

Märt Roosna: 24:19.

Märt Roosna: 23:19.

mc: Eesti kaotab ka Slovakkiale ja siis on aeg Cretule ust näidata!

Märt Roosna: 23:18.

Märt Roosna: 22:18. Grobelny rünnak.

Märt Roosna: 21:18. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 21:17. Kollo astub rünnates tagaliini joonele.

Märt Roosna: 20:17. Tammemaa rünnak.

Märt Roosna: 20:16.

Märt Roosna: 19:16. Grobelny.

Märt Roosna: 18:16. Venno rünnak.

Märt Roosna: 18:15. Pikk-pikk pallivahetus, selle lõpetab van Walle löök.

Märt Roosna: 17:15. Veel on lootust!

Märt Roosna: 17:14. Venno rünnak.

Märt Roosna: 17:13.

Märt Roosna: 16:13. Veel korra.

Märt Roosna: 16:12. Kollo rünnak.

Märt Roosna: 16:11. Venno blokki.

Märt Roosna: 15:10.

Märt Roosna: 13:9. Venno rünnak.

did_269512: täiesti masendav lihtsalt. võrkpalli isu on kadunud. mis toimub ma ei saa aru. 3:0 on tõsiasi.

Märt Roosna: 13:8.

Märt Roosna: 12:8.

Märt Roosna: Tundub, et Cretu on kaotanud lootuse seda mängu võita ja hoiab põhimehi (Toobal, Täht) kolmapäevaseks mänguks Slovakkiaga. Tuletame meelde, et ka tänase kaotuse korral pole midagi kadunud, 3:0 või 3:1 võit Slovakkia üle viib meid alagrupi võitjana ikkagi edasi.

Märt Roosna: 10:6. Deroo rünnak.

Märt Roosna: 9:6. Kollo toob vahelduseks meile rünnakust punkti.

Märt Roosna: 9:5.

Märt Roosna: 8:5.

Märt Roosna: 7:5. Tammemaa serviviga. Mängu tase on selgelt langenud, eriti esimese geimiga võrreldes.

Märt Roosna: 6:5. Grobelny serviviga.

Märt Roosna: 6:4.

Märt Roosna: 5:4 Van Walle serviviga. Belglased justkui hoiaksid meid meelega mängus.

Märt Roosna: 5:3. Van Walle rünnak.

Märt Roosna: 4:3. Belgia serviviga.

Märt Roosna: 4:2. Tamme rünnak ei jää maha, küll aga Deroo oma.

Märt Roosna: 3:2. Aganitsa serviviga.

Märt Roosna: 2:2. Aganits keskelt.

Märt Roosna: 2:1.

Märt Roosna: Lisaks on Tähe välja vahetanud Rauno Tamme.

Märt Roosna: Muide, Keel jätkab Toobali asemel.

Märt Roosna: 1:1.

Märt Roosna: 1:0. Eesti ei saa servi kätte.

Märt Roosna: Naiskond jõudis siis Hõbeliiga finaalturniirile, kus vastasteks korraldaja Rootsi, Albaania ja Austria. Võitja tõuseb uueks hooajaks Kuldliigasse.

Märt Roosna: 25:19. Tammemaa lööb auti ja geim on läbi. See oli üsna inetu geim. Belgia ees 2:0.

Märt Roosna: 24:19. Van Walle rünnak.

Märt Roosna: 23:19. Belgia teeb keskjoonevea.

Märt Roosna: 23:18.

Märt Roosna: 22:17. Kollo saab ässa kirja.

Märt Roosna: 22:16. Coxi äss.

Märt Roosna: 21:16. Markkus Keel annab Toobalile veidi puhkust.

Märt Roosna: 20:16. Aganitsa hanitus.

did_269512: Nüüd oleme juba liiga keerulises olukorras kust välja tulla!

Märt Roosna: 20:15. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 19:15.

Märt Roosna: 19:14. Venno astub rünnates tagaliini joonele.

Märt Roosna: 18:14.

Märt Roosna: 17:14. Valkiersi serviviga.

Märt Roosna: 17:13. Rikbergi vastuvõtt läheb pikaks ja pall lüüakse maha.

Märt Roosna: 16:13.

Märt Roosna: 15:13.

Märt Roosna: 15:12.

Märt Roosna: 15:11.

Märt Roosna: 14:11. Belgia serviviga.

Märt Roosna: 14:10.

Märt Roosna: Naiskond võitis geimi 25:15 ja mängu Šveitsi vastu 3:1. Euroopa Hõbeliiga finaalturniir, siit me tuleme!

Märt Roosna: 13:9. Van Walle rünnak.

Märt Roosna: 12:9. Kollo suunab üle tulnud palli maha. Hea serv Toobalilt!

Märt Roosna: 12:8. Kollo lööb blokist auti.

Märt Roosna: 12:8. Kollo lööb blokist auti.

Märt Roosna: 12:7. Aganitsale pannakse blokk ette. Venno tuleb Teppani asemel.

Märt Roosna: 11:7.

Märt Roosna: 10:7. Aga rõõm on üürike, teine serv läheb pikaks.

Märt Roosna: 9:7. Tammemaa äss!

Märt Roosna: 9:6. Kollo blokist auti. Avageimis ta punkte ei toonud.

Märt Roosna: 9:5. Täht tulistab servi võrku.

Märt Roosna: 8:5. Kollo lööb ilusti kahesest blokist mööd. Nõrgalt ja täpselt.

Märt Roosna: 8:4. Van Walle serviviga.

Märt Roosna: 8:3. Grobelny nurgast.

panda: Tooge Venno sisse.

Märt Roosna: 7:3. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: Huvitav, et treener täna Vennot kordagi kasutanud ei ole.

Märt Roosna: 7:2.

Märt Roosna: 6:2. Belgia lööb ässa, Aganits vastab temporünnakuga.

Märt Roosna: Avageimi statistikast: Täht 6 punkti, kuid kasutegur -1. Rünnakul on teinud neli viga ja korra blokki löönud. Teppan 5 punkti, rünnak 45%.

Märt Roosna: 5:1.

Märt Roosna: 4:1. Grobelny blokist auti.

Märt Roosna: 3:1. Grobelny rünnak.

Märt Roosna: 2:1. Teppani rünnak.

Märt Roosna: 2:0. Teppan lööb blokki.

Märt Roosna: 1:0. Belgia temporünnak.

Märt Roosna: Laagi serviässad viisid meie naiskonna neljandas geimis ette 14:10.

Meie: parimad võrkpallurid samamoodi nagu tennisistid hädas oma serviga. Esimene geim poole peal, aga üksi servidega antud vastastele juba 6(!) punkti. Niipalju meie omad vastastest ka üle ei ole, et suudaksid võita nii suure kingituse korral. Ennustan täna kaotust, võimalik, et lausa kuivalt.

Märt Roosna: 29:27. Halb vastuvõtt ja Teppan ei suuda kõrget palli kahese bloki vastu ära lüüa. Belgia blokk ja lähevad juhtima 1:0.

Märt Roosna: 28:27. Belgia temporünnak. Veel üks geimpall neile...

Märt Roosna: 27:27. Teppan viigistab!

Märt Roosna: 27:26. Täht lööb trossist puutest auti.

Märt Roosna: 26:26. Aganitsa serv oleks pikaks läinud, kuid belglased võtavad siiski vastu ja Grobelny lööb ära.

Märt Roosna: 25:26. Täht viib Eesti ette ja nüüd on meil geimpall.

Märt Roosna: 25:25. De Beul eksib servil.

Märt Roosna: 25:24. De Beuli rünnak keskelt.

Märt Roosna: 24:24. Kollo nõrka servi ei saada hästi kätte. Teppan lööb palli maha!

Märt Roosna: 24:23. Belgia serviviga.

Märt Roosna: Naiskond võitis Šveitsi vastu geimi 25:17 ja juhib 2:1.

Märt Roosna: 24:22. Täht lööb palli nüüd otsavõrku! Läheb näppe püüdma, kuid ei taba.

Märt Roosna: 23:22. De Beuli temporünnak.

Märt Roosna: 22:22. Teppan lööb täiesti tühja võrgu pealt ära.

Märt Roosna: Segadus tablooga. Seal on 23:21, aga kohtunik loeb õigesti: 22:21.

Märt Roosna: 22:21. Belgia rünnak.

Märt Roosna: 21:21. Servima vahetatud Klinkenberg eksib.

Märt Roosna: 21:20. Coxi rünnak.

Märt Roosna: 20:20. Täht lööb kolmese bloki vastu ära!

Märt Roosna: 20:19. Teppan lööb võrku. Ka eelmises olukorras sai ta tõste, kuid otsustas nõrgalt lüüa.

Märt Roosna: 19:19. Belgia tegi topeltvahetuse, Cox saab kohe käe valgeks.

Märt Roosna: 18:19. Deroo lööb ära, õigemini Rikberg jääb pallini ulatumiseks umbes viie sentimeetri võrra liiga lühikeseks.

Märt Roosna: 17:19. Tähe rünnak.

Märt Roosna: Naiskond juhib kolmandat geimi 20:15.

Märt Roosna: 17:18. Grobelny hanitab. See mees on täna hoos.

Märt Roosna: 16:18. Teppani lööki üles ei tooda.

Märt Roosna: 16:17. Kollo serviviga.

Märt Roosna: 15:17. Grobelny auti.

Märt Roosna: 15:16. Deroo serviviga.

Märt Roosna: 15:15. Teppan üritab kätest auti lükata, kuid kohtunik kätepuudet ei näinud.

Märt Roosna: 14:15. Täht seisab kaitses õigel kohal, kuid Kollo löök ei jää maha ja Grobelny karistab kontraga ära.

Märt Roosna: 13:15. Aganits keskelt.

Märt Roosna: 13:14. Tammemaa serviviga.

Märt Roosna: 12:14. Toobali tõste on Teppanile lühike, kuid Belglased halastavad - temporünnak auti.

Märt Roosna: 12:13. Punkt Tammemaalt, seejärel läheb Tähe serv pikaks.

Märt Roosna: Naiskond juhib Ennoki rünnakute järel kolmandat geimi 11:7.

Märt Roosna: 11:12. Belgia temporünnak.

Märt Roosna: 10:12. Van Walle rünnak. Just see mees tegi meile aasta eest kaotades kõige rohkem kurja.

Märt Roosna: 9:12. Van Walle serviviga.

Märt Roosna: 9:11. Grobelny blokist auti.

Märt Roosna: 8:11. Täht!

Märt Roosna: 8:10. Aganitsal kiilus nüüd natuke kokku ja ta tegi arusaamatu puute, millest pall auti lendas.

Märt Roosna: 7:10. Superpunkt! Kollo on kaitses kui betoonsein ja Täht lööb tagant tulnud kõrge tõste ära.

Märt Roosna: 7:9. Kaval nõrk serv Kollolt ja Aganits lööb üle tulnud palli maha.

Märt Roosna: 7:8. Aganitsa rünnak.

Märt Roosna: 7:7. Toobali serviviga.

Märt Roosna: 6:7. Belgia serviviga.

Märt Roosna: 6:6. Täht peab lahendama raske olukorraga, aga lööb auti.

Märt Roosna: 5:6. Deroo rünnak.

Märt Roosna: 4:6.

Märt Roosna: 3:5. Oi jumal! Teppani nõrk serv ebaõnnestub ja Tammemaa saab palliga vastu pead.

Märt Roosna: 2:4. Teppan lajatab piki piiri.

Märt Roosna: 2:2.

Märt Roosna: 2:3. Tammemaa keskelt.

Märt Roosna: 1:2. Deroo auti.

Märt Roosna: 1:1. De Beul lööb Aganitsa kätest auti.

Märt Roosna: 0:1. Belgia alustab serviveaga.

Märt Roosna: Kertu Laagi pommlöök paneb naiste mängus punkti teisele geimile. Eesti võitis 25:19 ja seis viigis 1:1.

Märt Roosna: Sissejuhatuseks soovis diktor Kert Toobalile 39. sünnipäeva puhul palju õnne. Ühineme selle sooviga!

Märt Roosna: Publikut Lange Munte hallis ülearu palju pole. Mullu MM-valikturniiril oli Eesti ja Belgia mänguks hall peaaegu täis, 2000 inimest. Nüüd on oluliselt vähem. Palju on Eesti fänne? Mina olen näinud ühte Eesti koondise särgis tütarlast.

Märt Roosna: Naiskond juhib teises geimis 20:17.

Märt Roosna: Eesti koondis alustab täna koosseisus Kert Toobal, Renee Teppan, Robert Täht, Kristo Kollo, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja libero Rait Rikberg.

Märt Roosna: Eesti naiskond kaotas Šveitsile avageimi 21:25. Juhiti 8:6 ja 13:11, kuid Šveits spurtis ette 17:14 ja enam edu käest ei andnud.

Märt Roosna: Kohe uurime, miks live-skoor ei tööta.

Raido: Miks naiste mäng on ära jäetud praegu

Märt Roosna: Lange Munte mängusaal on palav nagu põrgu. Väljas on umbes 25 soojakraadi, sees on rohkem. Tuleb higine mäng!

Märt Roosna: Lisaks mängib Avo Keele juhitav Läti kell 21.15 Makedooniaga. Siiani on lõunanaabrid Hõbeliigas võitnud kõik mängud, täna on neil võimalik samuti kindlustada pääs finaalturniirile.

Märt Roosna: Tere, võrkpallisõbrad! Täna on suur võrkpallipäev, sest nii meestel kui ka naistel on võimalik kindlustada koht Euroopa liiga finaalturniiril. Kirjutame lahti, milline seis täpselt on. Kui Eesti meeskond võidab, on pilet Kuldliiga finaalturniirile käes. Kui kaotab, siis tuleb kolmapäeval võita Slovakkiat 3:0 või 3:1. Kui naiskond võidab, on nendelgi koht Hõbeliiga finaalturniiril olemas. Kaotuse korral pole kõik lootused veel kadunud, sest siis oleks Eestil ja Šveitsil võite võrdselt, kuid viimases voorus kohtub Eesti Kosovoga ja Šveits Rootsiga. Aga... kes tahaks jätta kõik viimase mängu peale? Võta tuleb täna ja just selle häälestusega mehed ja naised väljakule lähevad.

