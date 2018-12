Võrkpallikoondis alustab EM-valikmänguks valmistumist ilma peatreenerita

Taolise olukorra tingis tõsiasi, et nende uus koduklubi Rzeszowi Asseco Resovia, mis võeti üle nii tabelit kui meeste mentaalset seisundit silmas pidades raskel hetkel, vajab vabadel nädalatel kõvasti kokkumängu harjutamist. Keeruline otsus langetati otseselt tulemusspordi põhimõtetel: Eesti on EM-finaalturniirile koha juba taganud, Resovia peab aga Poola liigas 11. kohalt kiiresti tõusma hakkama, et põhiturniir esikuuikus lõpetada ja medalimängudele pääseda. Cretu ja Rikbergita peaks Poola ja ühtlasi maailma tippude hulka kuuluv Resovia pea kaks nädalat hakkama saama ainsagi treenerita, kirjutab Võrkpall24.ee.

Eesti meeskonna juhendamise võtab seega 27. detsembril enda kätte abitreener Rainer Vassiljev, kes saabub koondise juurde sarnaselt meie ÜKE-treenerile Mirko Fasinile teisest Poola klubist Lubini Cuprumist, kus olukord pole nii kriitiline nagu Resovias.