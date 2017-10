Võrkpallikolmapäev | Saaremaa näitab Selveri vastu ülivõimsat ründemängu. Kas Tartu saab Pärnust jagu?

Tegu on veerandfinaalide avamängudega. Skoori ja statistikat saad Saaremaal ja Selveri mängust jälgida SIIT ning Pärnu ja Tartu kohtumisest SIIT.

Eesti naiskonna rünnakuliider Kertu Laak osaleb täna aga Meistrite liiga kohtumises. Tema tööandja LP Salo (Soome) kaotas teise eelringi avamängus Plovdivi Maritzale 1:3, täna vajatakse koduväljakul 3:0 või 3:1 võitu ja seejärel tuleb parem olla ka kuldses geimis. Avamängus tõi Laak koguni 25 punkti. Otsepilti kell 19 algavast mängust näeb SIIT.



VÕRKPALLIKOLMAPÄEV

Märt Roosna: Algab mäng Pärnu ja Tartu vahel, sellestki saame vahendada Facebooki vahendusel tehtavat otsepilti.

lul: Nõmmistu ei saa kohe üldse palle maha.

Märt Roosna: Teine geim kindlalt Saaremaale 25:17 ja seis 2:0. Saarlased on rünnakul pidurdamatud, Pulk on toonud 14 punkti (rünnak 70%). Selveri eest on Hurt kogunud 11 ja Nõmmistu 10 punkti.

panda: Hea kui noored vastutust saavad ja suudavad kanda.

Fänn: Ei tea, kas on põhjust muretsemiseks, aga Oliver Orav ei toonud 1. geimis ühtegi punkti. Kokkuvõttes jäi saldoks -5.

Märt Roosna: Geim Saaremaale 25:23. Viigiseisul 23:23 lõi Oliver Orav korra auti ja järgmisel rünnakul blokki. Saarlaste rünnak on olnud koguni 64%, Selveril kõigest 39. See-eest on nad löönud viis ässa. Pulk on toonud Saaremaale 8, Tamme 6 punkti, Selveri resultatiivseim on 8 silmaga Hurt.

Märt Roosna: Saaremaa peal 16:15. Renet Vanker on endast tõesti juba hooaja alguses rääkima pannud. Vaatame, kuidas läheb Saaremaa vastu.

Tuline fänn: Märkimisväärne on see, et Selver mängib teise sidega, noore kuti Renetiga ja juba on 18-aastane Hurt kolm ässa löönud.

Märt Roosna: Selver juhib esimeses geimis 8:7.

Märt Roosna: Volley.ee teeb siiski Saaremaa kohtumisest ka Facebookis otseülekande. Väga lahe!

Selveri tibu: No Selver on kindlasti võidumeeskond, Nõmmistu saab püssi paukuma, Orav on niigi hea, Hurt ja Rannar toetavad. Pakun 3:2 Selverile, Pärnu võidab 3:0.

Märt Roosna: Tere õhtut! Hoiame silma peal tänastel mängudel ja ootame ka lugejaid sõna sekka ütlema. Et oleks põnevam, teeme ka väikesed ennustused: Saaremaa võidab Selverit 3:1, Pärnu Tartut 3:2 ja Salo võtab vastu 2:3 kaotuse.