Võrkpallikolmapäev | Pulk tulistas Selveri auklikuks, Tartu läks Pärnu vastu juhtima

Statistikat saad Saaremaal ja Selveri mängust vaadata SIIT ning Pärnu ja Tartu kohtumisest SIIT.

Eesti naiskonna rünnakuliider Kertu Laak osaleb täna aga Meistrite liiga kohtumises. Tema tööandja LP Salo (Soome) kaotas teise eelringi avamängus Plovdivi Maritzale 1:3, täna vajatakse koduväljakul 3:0 või 3:1 võitu ja seejärel tuleb parem olla ka kuldses geimis. Avamängus tõi Laak koguni 25 punkti. Otsepilti kell 19 algavast mängust näeb SIIT.



VÕRKPALLIKOLMAPÄEV

Märt Roosna: Pärnu ees 16:10. Kas näeme viiendat geimi?

Märt Roosna: Salo võitis samal ajal ülipõneva geimi Plovdivi vastu 26:24 ja juhib 2:1.

Märt Roosna: Tartul oli kasutada matšpall, kuid Pärnu päästis selle ja võitis geimi 27:25. Tartu siiski peal 2:1.

Märt Roosna: Tõsi, Pärnu võitleb ja juhib kolmandas 16:13.

Rannaorkester: Pärnu võitleb võiduni!

Märt Roosna: Pärnu vastuvõtt parem (60% vs 52%), kuid rünnakul see ei kajastu (44% vs 58%). Tartul kirjas juba 9 blokki, neist 6 on kirjutatud Kivisilla arvele. Tartul tegutseb kogu tiim hästi, Pärnu tunneb puudust Leppiku panusest eelkõige.

Põlva poiss: mis statistikast silma hakkab?

Märt Roosna: Tundub, et maratongeimiga murdiski Tartu Pärnu. Teine Bigbankile juba 25:18. Stockton ja Sedore on kumbki 12 punkti toonud, suvepealinna esindust hoiab üleval Kevin Saar (12), aga paljudel põhimeestel on must päev.

Põlva Serviti: Reporter Märt, oled väga tubli, et nii mõnusalt võrku kajastad! Lausa lust on jälgida.

Märt Roosna: Salo võitis teise geimi 25:22, seis viigis 1:1. Laagil nüüd kirjas juba 7 punkti, 3 blokist!

panda: seisu näeb siit http://maia.volley.ee/games/10039/public

Märt Roosna: Tartu juhib teist geimi 16:12 (ja Reio Tilk nuputab, kuidas saaks pildi juurde ka skoori organiseerida).

eid_1551001634a2c3: Miks seisu pole näha ülekandes ?

Märt Roosna: Väga pikk ja põnev geim sai läbi Pärnus. Tartu võitis selle 34:32 ja juhib 1:0.

Märt Roosna: Salo kaotas esimese geimi Plovdivile 14:25, Laak kätt valgeks ei saanud.

xv: Sellest Hurdast võib tulevikus päris kõva mängumees kasvada.

Märt Roosna: Saaremaa võidab kolmanda geimi 25:23 ja mängu 3:0. Saaremaa rünnak oli 57%, Selveril 42%. Kusjuures servi vastuvõtt oli Saaremaal vaid 40%, Selveril koguni 55%. Hindrek Pulk tõi võitjatele 22 punkti (rünnak 69%: kasutegur +17), Tomaš Halanda 11, Rauno Tamme 10, Mihkel Tanila 8. Selveri resultatiivseimaks kerkis Albert Hurt 18 punktiga (+15; 64%), Taavi Nõmmistu lisas 14 (+6; 41%).

Märt Roosna: Algab mäng Pärnu ja Tartu vahel, sellestki saame vahendada Facebooki vahendusel tehtavat otsepilti.

lul: Nõmmistu ei saa kohe üldse palle maha.

Märt Roosna: Teine geim kindlalt Saaremaale 25:17 ja seis 2:0. Saarlased on rünnakul pidurdamatud, Pulk on toonud 14 punkti (rünnak 70%). Selveri eest on Hurt kogunud 11 ja Nõmmistu 10 punkti.

panda: Hea kui noored vastutust saavad ja suudavad kanda.

Fänn: Ei tea, kas on põhjust muretsemiseks, aga Oliver Orav ei toonud 1. geimis ühtegi punkti. Kokkuvõttes jäi saldoks -5.

Märt Roosna: Geim Saaremaale 25:23. Viigiseisul 23:23 lõi Oliver Orav korra auti ja järgmisel rünnakul blokki. Saarlaste rünnak on olnud koguni 64%, Selveril kõigest 39. See-eest on nad löönud viis ässa. Pulk on toonud Saaremaale 8, Tamme 6 punkti, Selveri resultatiivseim on 8 silmaga Hurt.

Märt Roosna: Saaremaa peal 16:15. Renet Vanker on endast tõesti juba hooaja alguses rääkima pannud. Vaatame, kuidas läheb Saaremaa vastu.

Tuline fänn: Märkimisväärne on see, et Selver mängib teise sidega, noore kuti Renetiga ja juba on 18-aastane Hurt kolm ässa löönud.

Märt Roosna: Selver juhib esimeses geimis 8:7.

Märt Roosna: Volley.ee teeb siiski Saaremaa kohtumisest ka Facebookis otseülekande. Väga lahe!

Selveri tibu: No Selver on kindlasti võidumeeskond, Nõmmistu saab püssi paukuma, Orav on niigi hea, Hurt ja Rannar toetavad. Pakun 3:2 Selverile, Pärnu võidab 3:0.

Märt Roosna: Tere õhtut! Hoiame silma peal tänastel mängudel ja ootame ka lugejaid sõna sekka ütlema. Et oleks põnevam, teeme ka väikesed ennustused: Saaremaa võidab Selverit 3:1, Pärnu Tartut 3:2 ja Salo võtab vastu 2:3 kaotuse.