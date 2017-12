Võrkpalli rahvusmeeskonna peatreenerina jätkab Gheorghe Crețu

Eesti Võrkpalli Liit sõlmis uue lepingu Eesti rahvusmeeskonna senise peatreeneri Gheorghe Crețuga. Uus leping sõlmiti järgmise Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri lõpuni ehk 2019. aasta sügiseni. Crețu on Eesti koondise eesotsas olnud alates 2014. aasta kevadest.

Rumeenlasest juhendaja ütles, et pikka mõtlemist või kõhklusi tal jätkamise osas ei olnud ja ta ootab uut koondisetsüklit. „Kui ma tean, et minu ümber on mulle juba tuttav meeskond, siis polnud väga keeruline seda otsust langetada. Tean mängijaid ja tingimusi, mille loob alaliit. Kõik toimib hästi. Äsja nägid kõik, kuidas Renee Teppan mängis Meistrite liigas Trentino eest, see ongi see areng, mida me otsime. Kuigi mõned inimesed on öelnud, et meie lagi ongi EM-il saavutatud senised tulemused, siis mina leian, et kui teeme palju tööd, on võimalik veel samm edasi teha. See ongi minu peamine eesmärk koondisega,“ kommenteeris juhendaja. Ta lisas, et erilist heameelt teevad talle Eesti võrkpallurite head esitused välisliigades. „Lisaks Reneele on heas hoos ka Oliver (Venno) ja mitmed teised koondislased. Ma olen meeste üle väga uhke ja mul on hea meel, et saan selliste mängijatega töötada.“

Lisaks esindusmeeskonnale on tuleval suvel töös ka B-koondis. „Seegi on äärmiselt vajalik projekt ja ma tean, et B-koondise moodustamine on alaliidus jutuks olnud juba ammu enne minu tulekut. Sellist väljundit on vaja, et altpoolt tuleks uusi mehi peale. Eesti võrkpall ei ole ainult 14 meest rahvusmeeskonnas ja õnneks on meil järelkasvu osas seis hea,“ lisas Crețu.

Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur rõhutab Crețu laiemat rolli Eesti võrkpallis. "Mul on väga hea meel, et Gianni jätkab Eesti meeste rahvuskoondise lootsina. Selle aasta Maailmaliiga 3. grupi võit, MM-finaalturniiri kvalifikatsiooni 3. ringi jõudmine ja head mängud EM-finaalturniiril andsid kinnitust, et peatreenerina teeb Gianni head tööd. Tänaseks olen kindel, et tema soov panustada Eesti võrkpalli arengusse on palju suurem, kui pelgalt meeste rahvuskoondis. Äärmiselt oluline on ka hea läbisaamine ja usaldus peatreeneriga nii mängijatele kui alaliidule. Oleme viimaste aastate arenguga näidanud, et suudame mängida võrdselt absoluutsete maailma tippudega ning järgmise sammu tegemiseks peamegi kasvatama pidevas rahvuskoondise ettevalmistuses osalevate mängijate arvu. Olen veendunud, et Gianni suudab meeskonna viia ka 2019. aasta EM finaalturniirile," kommenteeris Hanno Pevkur uue lepingu sõlmimist.

Eelseisev koondisetsükkel toob rahvusmeeskonnale EM-valiksarja mängud ja kohtumised Maailmaliiga asemele loodud tugevas Euroliigas, mille ametlik nimi selgub lähiajal.